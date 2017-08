Ender Arenas: Algunas notas de días que no terminan nunca.

Lunes, 01/08/17.

Ayer se produjo un milagro bíblico, como Jesús que multiplico cinco panes de cebada (Maduro que nadie sabe que tiene en la cabeza hablo de penes) y dos peces, Tibisay Lucena ha multiplicado los votos. Nadie pensó que en aquella jornada escuálida sin gente en los centros de votación hubiese tantos votos, pero carajo, allí estaba Tibisay la que es bendita entre todas las rectoras y diciendo las palabras mágicas: abracadabra pata de cabra, pim, pum, pam y se hizo el milagro: 8 millones de votos de la nada. Ah!, no fue el único milagro, Jorge Rodríguez y su hermana desaparecieron catorce asesinados, durante ese domingo, por la GNB y la PNB.

¡Milagro! ¡Milagro!, hasta Padrino López, el hombre enamorado de los micrófonos, tuvo tiempo para ver los ojos de los 8 millones que votaron y les vio la alegría, el entusiasmo, les vio la determinación revolucionaria y escucho retumbar de sus corazones que decía nos moriremos de hambre, pero moriremos con la revolución. Padrino, Tibisay y los hermanos Rodríguez escucharon ángeles que entonaban himnos celestiales.

Luisa Ortega Díaz dijo que si el madurismo hizo aparecer 8 millones de votos donde no había nadie, también ha tenido la magia para desaparecer la comisión que 30 millardos de dólares pagados a Odebrecht le dejaron a algunos.

02/08/17

En la madrugada unos encapuchados sacaron a Antonio Ledezma de su casa a empujones, el hombre apenas vestía de pijama. También se llevaron a Leopoldo López, pero este si le dejaron ponerse una franelita.

04/08/17.

El niño barbudo de Smarmatic ha hablado y revelo lo que todo el mundo sabía, hubo fraude. El mejor sistema electoral del mundo ha quedado desnudo, vestido apenas con las pantaletas de las cuatro rectoras.

07/08717

A mí, de pronto, también me ha agarrado la tristeza, 106 muertos, un economía destartalada, un país arruinado y las amenazas del gobierno hizo que ni siquiera abriera la computadora para escribir las pendejadas que suelo escribir. Ahora se suscita un debate interesante: elecciones regionales. Se va o no se va a esos comicios. Ramos Allup ha dicho que AD va, Nitu Pérez Osuna, Marianela Salazar, María Corina Machado lo llaman traidor. De pronto Ramos Allup pasa a ser el enemigo. Es más fácil el atajo que hacer política.

Una de las rectoras del CNE se graduó de chef y guisó con Odebrecht, según Luisa Ortega Díaz.

Hoy pensé que la resistencia es un concepto equivocado, que no es con piedras, escudos y con cojones que se tumba al gobierno. Que es a partir de lo social y de poner de bulto la profunda crisis que nos ha enflaquecido y matado de hambre y sobre todo de la recuperación de la política que se puede producir el desplazamiento del poder de esta banda de delincuentes que nos gobierno.

Que día el de este martes, mi hija me dijo que ahora si piensa irse del país.