Ernesto Bravo: El NO de Guanipa.

El régimen neototalitario construido alrededor de Maduro necesita la juramentación de los recién electos gobernadores ante su Comité Central del PSUV, es decir, ante la Asamblea Nacional Constituyente, que uno de ellos, Juan Pablo Guanipa haya dicho NO, de seguro le aguo la fiesta a la organización del crimen, de la represión y del terror en Venezuela, a la cual ha devenido el gobierno nacional, por un lado, y por el otro abre o mantiene los causes de la lucha política en el escenario de la confrontación y de la deslegitimación de las maniobras burdas de Maduro y sus adláteres.

El NO de Guanipa trae consecuencias inmediatas para la reorganización de la lucha política, y para su dirección, de entrada se reorganiza la unidad de los factores democráticos, y se replantea las acciones políticas para hacer más eficiente el enfrentamiento de la dictadura militarista de Maduro, por supuesto, saliendo de los escenarios electorales regionales con una denuncia contundente del fraude sistemático de esas elecciones, en donde los artificios del CNE son solo un eslabón y, cuidado si no el menos importante.

La importancia del No de Guanipa se sobrepone a la intencionalidad del régimen dictatorial de Maduro de humillar, despreciar y desvalorizar al liderazgo democrático, con la consecuencia de esa acción en el desánimo de sus seguidores, de más de la mitad de la población venezolana que en reiterada oportunidades se ha resistido y se ha expresado en contra de la imposición del modelo de sociedad cuestionada.

Venezuela tiene un gobierno que ha sido eficiente en la destrucción del aparato productivo, en la degradación social y política de los venezolanos, y para eso ha usado no solo los recursos económicos del país, ha usado sus alianzas con las mafias internacionales enclaustradas en los gobiernos de países con disfraces ideológicos como los socialistas de Cuba, pero se ha topado con una dirigencia política democrática, que a veces luce descoordinada, incoherente, miope, pero con aciertos y con liderazgo que ha resistido y ha impedido la entronización del modelo totalitario, y está llamada a triunfar por encima de las apetencias de los fariseos disfrazados de rojo, y de camaleones que están y seguirán apareciendo dentro de los partidos políticos de oposición, a veces como expresión de planes macabros y criminales impulsados desde el gobierno, esto tampoco es nuevo.

El tribunal de Núremberg insistía que una de las características mayores del crimen contra la humanidad es el hecho de poner el poder del estado al servicio de una política y de una práctica criminal: en Venezuela no hay duda que todas las instituciones del estado incluyendo a sus fuerzas armadas estuvieron al servicio del PSUV para doblegar la voluntad de los ciudadanos e imponer a sus candidatos a gobernadores, y su práctica criminal pasa por la criminalización de la disidencia, la inhabilitación política, la represión a las manifestaciones públicas, los juicios militares a los civiles, el exilio y el encarcelamiento de los políticos por sus ideas, es cuestión de tiempo para someter a los tribunales internacionales y nacionales a estos criminales confesos del régimen de Maduro.

Soc. Ernesto Bravo @ernestoleobravo.