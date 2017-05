Esviral Maduro soñó con ser pianista

By biendateao

Un video de Maduro interpretando alguna sinfonía jamás conocida se hizo viral la tarde de este jueves, luego que uno de sus colaboradores del gabinete ministerial lo publicara en las redes sociales.

Hasta ahora se le ha visto dañando unas tumbadoras y una guitarra eléctrica, pero el creador de la constituyente sin consulta popular no es el mejor ejemplo de una buena interpretación musical. Pasó y estudió en Cuba pero la música cubana no pasó por él, dijo uno de sus más cercanos que prefirió estar en el anonimato. Despejada la duda de por qué no hay un piano en Miraflores, con ustedes…