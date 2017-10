Eveling de Rosales: “El voto de los zulianos será decisivo en la reconstrucción de Venezuela”

By biendateao

La dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Eveling de Rosales, invitó este viernes a los zulianos a acudir masivamente a los centros de votación en la jornada electoral que se efectuará el domingo 15 de octubre, donde serán elegidos los próximos gobernadores de los 23 estado del país.

“Invitamos a los zulianos a votar masivamente este domingo. El voto de los zulianos será decisivo en la reconstrucción de Venezuela, estamos conscientes que esta lucha ha sido larga y dura, pero al final el triunfo será para quienes no renunciamos a la idea de tener un mejor país. Este no será un proceso normal, no será una fiesta electoral sino un ejercicio cívico de protesta a través del voto”, enfatizó.

La líder de Un Nuevo Tiempo subrayó que la decisión del Poder Electoral de cambiar electores a otros centros de votación no impedirá que los ciudadanos se pronuncien este 15 de octubre. En la región están habilitados para sufragar este 15-O un total de 2 millones 396 mil 532 ciudadanos, entre venezolanos y ciudadanos extranjeros con más de 10 años de residencia ininterrumpida en la región y que cumplan con las normas vigentes en la legislación venezolana.

“En el sitio web www.unidadvenezuela.org pueden verificar a cuál centro fueron cambiados para depositar su voto en la jornada de este domingo. Superaremos todos los obstáculos que coloquen el camino y lograremos el cambio que anhela toda Venezuela”, sentenció.