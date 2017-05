Fedecámaras: El país no está en condiciones para realizar constituyente

Fedecámaras consideró que el país no está en condiciones para realizar una Asamblea Nacional Constituyente.

“No es momento para una Constituyente. Hay que reconocer la realidad existente. El país reclama soluciones a los problemas que aquejan a toda la población venezolana y que se profundizan, día a día, en materia de desabastecimiento de alimentos, medicinas, inflación, pérdida creciente del poder adquisitivo, inseguridad e inestabilidad política, social y económica”, señaló el presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez.

Además, señaló que “el presidente puede ciertamente tener la iniciativa para que se convoque una ANC, pero la convocatoria debe provenir del pueblo a través del voto expresado en un referendo y, de igual forma, el texto constitucional producto de la constituyente e debe ser aprobado mediante referendo”.

“La Constitución es el pacto social y político más importante del país y no puede, quien ejerza un poder constituido, dar por terminado ese contrato social, que rige a toda una nación sin contar con la anuencia del soberano (…) De lo contrario implicaría que el Ejecutivo nacional estaría usurpando la soberanía y ello terminaría agravando la situación de conflicto presente en el país y quebrantando de manera definitiva el orden democrático y el hilo constitucional”.

Por último, apuntó que Fedecámaras está dispuesta a respaldar cualquier proceso de votación, siempre y cuando esté enmarcado en la Carta Magna “pero no participaremos en un proceso constituyente que esté de espaldas al pueblo venezolano. No son posibles acuerdos ni diálogo fuera de la Constitución”.

Andrea González – ND