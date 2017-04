Foro Penal: 325 arrestos durante manifestaciones de abril

By redaccionbd

Hasta las 10:00 de la mañana de este miércoles se contabilizaron 325 arrestos desde el 4 al 11 de abril, de los cuales 153 se mantienen detenidos, 15 dellos han quedado privados de libertad por orden judicial.

Así lo informó Alfredo Romero, director del Foro Penal a través de su cuenta en la red social Twiiter, informando que este martes hubo 43 arrestos, 15 de ellos en la ciudad de Valencia donde se han registrado fuertes manifestaciones en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.

En la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara se contabilizaron este martes 13 arrestos y se mantienen detenidas 75 personas por manifestaciones en lo que va de abril.

Seguir

Alfredo Romero @alfredoromero

#12A 10:00am Van 325 arrestos desde el 4 al 11 abril. 153 se mantienen detenidos. 15 han quedado privados de libertad por orden judicial.

10:02 – 12 Apr 2017

470 470 Retweets 37 37 me gusta

Seguir

Alfredo Romero @alfredoromero

#12A Ayer hubo 43 arrestos. Mayor número en Valencia (15) y Barquisimeto (13)

10:04 – 12 Apr 2017

283 283 Retweets 23 23 me gusta

Seguir

Alfredo Romero @alfredoromero

#12A 10:00am Sólo en Lara se mantienen 75 personas detenidas por manifestaciones del 4 al 11abr

10:06 – 12 Apr 2017

262 262 Retweets 24 24 me gusta

LP