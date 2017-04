Francisco Rojas: La izquierda cobarde

En su última visita a La Habana el presidente de Venezuela Nicolás Maduro , después de conversar largamente con Raúl Castro, trató de diferenciar las posiciones políticas de los presidentes latinoamericanos.

Maduro sigue creyendo que en la relaciones internacionales , privan la amistad y los compromisos ideológicos, por encima de los naturales y lógicos intereses de los paises.

Quizás sea una señal de ingenuidad o de cándida inocencia el creer que detrás de algunas posiciones solo se encuentran subordinaciones bastardas, es así como cualquier opinión sobre el gobierno venezolano de inmediato es considerada como alineación subalterna con los Estados Unidos.

No está de más resaltar que en. Los años que cursan , la influencia norteamericana en la region ha venido descendiendo.Es necesario reconocer también que Venezuela jugó un rol estelar en la presión contra el gobierno estadounidense, creando La Alba, La Celac , Unasur y firmando convenios petroleros que favorecían a los más cercanos al régimen.

Muchos de esos países disfrutaron la bonanza petrolera sin disponer de petróleo, algunos aún lo siguen disfrutando a pesar de la baja en los precios del barril y de la muy acentuada baja en la producción .Para agradar al gbno venezolano algunos de definen como militantes de la izquierda , pero para todos es sabido que más allá de las declaraciones se esconde el más puro pragmatismo.

Venezuela está inmersa en una crisis que solo acabará cuando las políticas impulsadas por Maduro , sean sustituidas por otras capaces de entender que la realidad , siempre se sobrepone a los deseos de los gobernantes.

La izquierda ha sido la mayor fábrica de fracasos que ha conocido la humanidad, ella desde el gobierno ha destruido países ( Venezuela es el mejor ejemplo) no el único , pero si el más reciente.

Lo más grave ha sido como van dejando sin oportunidades a miles de compatriotas , que se ven obligados a marcharse buscando nuevos y mejores horizontes de vida.

Chamanica, borbónica , vivaracha, marxista, chavista,fascista, reformista y una larga cantidad de adjetivos para singularizar comportamientos, pero en todo caso su alejamiento de la realidad hace inviables sus proyectos.

El gobierno de Venezuela , viola la constitución y acusa a otros de ser golpistas, tiene presos políticos y dice que no lo son , pone en ruinas la economía del país y dice qué hay guerra económica , hay una crisis humanitaria que amenaza con terminar en hambruna y los principales voceros del gbno se niegan a reconocerlo cuando son interpelados en eventos internacionales.

De los apoyos de ayer prácticamente no queda nada, unos se fueron por su cuenta después d ser acusados de grandes corruptelas , otros al ver que ya no pueden seguir disfrutando de la bonanza petrolera se van por la derecha sin cantar sus canciones más tristes. Uno que otro aún queda( Evo,Ortega y Raúl). También se irán o los hacen ir , en fin será lo mismo.

Quizás Maduro ya no este y a nadie se le ocurrirá llamarlos cobardes.La izquierda valiente tal vez ni un recuerdo sea , pero quienes si tienen que recordar son aquellos que según la leyenda cambiaban oro por espejitos y que luego cambiaron la democracia y las libertades por la boina de los paracaidistas que llegaron sin paracaídas y sin soluciones

