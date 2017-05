Freddy Guevara aseguró que “ningún partido de la MUD fue a la reunión en Miraflores”

A la reunión, acudieron grupos como Bandera Roja, Joven, Opina, Juan Bimba, Democracia Republicana, Movimiento Republicano, Poder Laboral, Resistencia Civil, UPT 89, Democracia Renovadora, Movimiento Ecológico y Mopivene.

“¿La farsa que pretendían montar quedó desmontada: si la dictadura se reunió con la oposición, a quienes nos están reprimiendo en las calles? ni un solo partido que forma parte de la Unidad fue a la reunión de Miraflores. Ni uno. Todos estuvimos hoy en la calle”, escribió en su cuenta Twitter el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y dirigente (E) de Voluntad Popular, Freddy Guevara.

Segundo Meléndez, presidente del MAS, tuvo una de las intervenciones ante Elías Jaua, Cilia Flores, Iris Varela, Adán Chávez y los demás miembros de la comisión del Gobierno. Leyó un comunicado en el que rechazan la polarización. Meléndez cuestionó la redacción de una nueva Constitución y aseguró que es necesario consultar al pueblo si quiere una nueva Carta Magna.

“Es necesario considerar a la luz de la vigente Constitución de 1999, el procedimiento para la convocatorio de la Constituyente, que no es una cuestión secundaria. La Crbv establece en su artículo 347 que el pueblo de Venezuela es el depositario del valor Constituyente originario… Es decir, el Presidente solo podrá proponer al pueblo que convoque, pero es el pueblo el que decide y para ello, una vez tomada la iniciativa por el Presidente se debe realizar un referendo popular”, reza parte del texto promovido por la tolda naranja.

Por su parte, Omar Ávila, diputado de la AN por el partido Unidad Visión Venezuela, rechazó que existan presos políticos, que no se consulte a la gente si debe haber constituyente o no y los métodos con los que han sido reprimidas las protestas en el último mes.

El presidente de la comisión presidencial, Elías Jaua, respondió cada uno de los argumentos que dieron los de partidos minoritarios y al dirigente Ávila le señaló que hay perfecta democracia, pues fue al Palacio de Gobierno a decir cosas y “no iba a salir preso”. El también ministro de Educación rechazó el término de presos políticos y dijo que cada una de las personas detenidas es porque han cometido un delito y tienen una causa sustentada. “Es muy diferente a ser preso político”, precisó.