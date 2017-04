Freddy Guevara: Estamos obligados a apretar a la dictadura con mayor fuerza

Como el inicio de una nueva etapa de lucha en la que se debe “escalar la presión” contra el Gobierno de Nicolás Maduro, así calificó este sábado el diputado a la Asamblea Nacional y Coordinador de Voluntad Popular, Freddy Guevara, la protesta convocada por la Mesa de la Unidad Democrática para el próximo miércoles 19 de abril.

“Esta dictadura es soberbia y no toma conciencia de lo que el pueblo les dice. Corremos el riesgo de que la presión que se ha mantenido se convierta en parte del panorama, por eso aquí llegó el momento de aumentar la presión, de escalar la presión contra la dictadura de apretar a la dictadura con mayor fuerza. Por eso el 19 de abril no es una movilización más, es una movilización que tiene que tener muchísima gente, pero también muchísima organización para que podamos superar los obstáculos de la dictadura”, dijo.

Acompañado por diputados y representantes de todas las toldas que conforman la Unidad, el parlamentario reveló que la estrategia para que los ciudadanos superen la represión de los cuerpos de seguridad será desbordar las calles de Caracas y de toda Venezuela.

“Para evitar que sigan poniendo la trampa de que convocamos a un sitio y nos ponen a una ballena o un muro de Berlín que se inventaron ellos para que la gente no pueda pasar al centro, pues tomamos una nueva decisión, no nos dejan pasar por un punto, pues vamos a ver qué van a hacer porque 26 puntos de la ciudad estarán llenos de gente, vean a ver ellos como lo frenan, no tienen tantas tanquetas ni tantos Guardias para frenar a un pueblo que quiere cambio”, explicó Guevara.

Sobre la preocupación que han manifestado los venezolanos acerca de una posible desmovilización como consecuencia de que se pudiera abrir paso a la realización de elecciones regionales, Freddy Guevara respondió de forma contundente: sólo logrando todos los objetivos lograrán sacar al pueblo de las calles.

“Por supuesto que si se convoca a las regionales es una conquista porque no las querían convocar, pero eso no implica que aquí en Venezuela se haya resuelto el Golpe de Estado. ¿Qué resuelve el Golpe de Estado en Venezuela? O lo que es lo mismo ¿qué va a hacer que dejemos de protestar? Que se devuelvan las competencias a la Asamblea Nacional, que se libere a todos los presos políticos, que se abra el canal humanitario y que por supuesto se cumpla que se convoquen todas las elecciones que necesita nuestro país. No es una, son todas”, manifestó, al tiempo que pidió confianza al pueblo venezolano en sus dirigentes y no hacerse eco de rumores creados desde el Gobierno para confundir.

Movilizados en todos los escenarios

Los diputados Freddy Guevara, Carlos Paparoni y Delsa Solórzano informaron durante esta rueda de prensa cuál será la ruta de protesta desde este domingo 16 hasta el martes 18 de abril, porque “no abandonaremos la calle”, dijeron.

El próximo lunes 17 la Asamblea Nacional y representantes de los sectores más importantes que conforman la sociedad venezolana emitirán un pronunciamiento dirigido a la Fuerza Armada Nacional, con el objetivo de llamar a los efectivos armados a la reflexión.

“Es de suma preocupación que se haya dado un pronunciamiento en el cual se instruya a reprimir a los ´terroristas´ que están protestando, se mandan mensajes contradictorios de que a quienes protestan pacíficamente no se les debe tocar ni con el pétalo de una rosa y por otro lado se les tilda de terroristas y ya sabemos cómo se les trata a los terroristas. Por ello queremos reivindicar el carácter de resistencia democrática que tiene nuestra lucha y dejarle claro sobre todo a las Fuerzas Armadas que esta lucha no va a parar, por eso le hacemos un llamado a ellos y particularmente a sus familiares, vecinos, a la gente de su entorno a escuchar este mensaje que se dará el lunes”, adelantó el diputado Freddy Guevara.

Detallaron que, igualmente, este domingo la dirigencia política acompañará a los vecinos en sus comunidades de todo el país a la tradicional Quema de Judas, en la que podrán personificar los problemas más graves de los venezolanos como forma de protesta.

“Necesitamos aumentar la presión. Hemos superado una etapa de esta lucha que es muy importante, la gente volvió a las calles, se reconectó con su dirigencia y superamos lo que pensamos que no íbamos a poder superar que era la Semana Santa. Algunos decían que la gente no iba a salir a protestar en Semana Santa y salió, otros decían que no íbamos a convocar y convocamos y estuvimos protestando y algunos decían que incluso la lluvia o la represión iba a hacer que la gente se quedara en sus casas. Fue todo lo contrario, nos hemos mantenido firmes”, sentenció.

Guevara finalizó haciendo un llamado a los ciudadanos a utilizar estos días antes del 19 de abril para prepararse y organizarse para su participación en la movilización del miércoles.

