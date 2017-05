Froilán Barrios: Las bases comiciales de una constituyente corporativa y fascista

By biendateao

¿A que le tienen miedo las dictaduras? a la consulta universal del electorado, le sucedió a Pérez Jiménez en 1952, convocó a una constituyente a su manera, proscribiendo a los partidos que les dio la gana, en aquel caso, al PCV y a AD, permitió la participación de URD y COPEI, y creyó que el FEI gubernamental saldría triunfador. Pues bien le salió el tiro por la culata, al terminar con las tablas en la cabeza ante el voto masivo antidictadura por los candidatos de Jóvito Villalba.

Al leer las bases comiciales maduristas no sabemos si presenciamos un chiste gallego, si no fuera porque nos jugamos dramáticamente el destino de nuestra nación y nuestra democracia. Su contenido adolece de violaciones de todo género de los principios democráticos, en referencia al voto universal y la proporcionalidad, a la condición de libertad del voto y la preeminencia sectorial del electorado sobre el resto de la población.

El decreto de marras se enjabona con el latiguillo del voto universal , que traducido en el ordenamiento constitucional y jurídico internacional es un ciudadano, un voto y traducido a nuestro país, vale igual un voto de un ciudadano de Acarigua en Portuguesa, a un voto de un parroquiano de los Palos Grandes. Pues bien, no está consagrado así en las bases comiciales, cuyo contenido establece que de los 540 constituyentes, 364 serán representantes territoriales definidos a partir de 1 representante por cada uno de los 335 municipios, con la salvedad que los municipios capitales eligen 2. Con este criterio se quiebra totalmente la condición del voto universal. Veamos con este ejemplo como queda la representación por entidad:

–

El Distrito Capital que representa una población electoral de 1.638.451 electores elige 7 diputados, entre tanto el Estado Amazonas con un padrón de 102.448 elige 8 diputados o en el caso de Delta Amacuro con un padrón de 116.972 elige 5 diputados, Cojedes con un padrón de 236.614 electores elige 10, el Estado Zulia con un padrón de 2.404.004 electores elige 21. Y si vamos a los Municipios por ejemplo en el Estado Anzoátegui, podemos verificar que los del Municipio San Juan de Capistrano (Boca de Uchire) con un padrón de 7.092 electores eligen un diputado y el Municipio Juan A. Sotillo (Pto la Cruz) con 172.059 electores elige 1 diputado, entre tanto el Municipio Bolívar (Barcelona) con 280.073 electores elige 2 diputados por ser cabeza de municipio. Y de esta manera podemos hacer el ejercicio con cualquier estado y municipio del país y podemos verificar el mas dantesco fraude al voto proporcional que se pueda haber cometido en el continente.

–

En la Constituyente de 1999 si se estableció una universalidad del voto, al asignarse a cada estado un numero de diputados en base al padrón electoral de cada estado, procedimiento similar que se aplica actualmente en la elección de la Asamblea Nacional (y de los consejos legislativos, concejos municipales), donde fuera derrotado aplastantemente el régimen en las pasadas elecciones de diciembre de 2015. Es precisamente a esto a lo que le tiene terror el madurismo gobernante.

Es evidente la intención de controlar la votación por municipio, ya que en la geografía nacional el partido gobernante tiene un control mayoritario de las 335 alcaldías, p.e. en el Estado Falcón que tiene 25 alcaldías y un padrón de electores de 663.287 votantes, el Estado Táchira que tiene 29 alcaldías y un padrón de 828.960 electores y Mérida que tiene 23 alcaldías y un padrón de 596.211 electores, serán las entidades federales que tendrán más diputados, aun cuando tienen menos población de electores.

Otro criterio fraudulento señalado en las bases comiciales es el voto obligatorio, aún cuando en el artículo 63 de la CRBV, se establece: . El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres , universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional.

Al garantizarse el control de los diputados territoriales al violentar la universalidad, pretende implementar la represión de obligar a la votación del ciudadano, so pena de establecer sanciones a quien no lo haga, es de presumir esas acciones cuando se establece el carácter obligatorio de ese derecho ciudadano a ser libre en su decisión de votar o no votar.

En lo referente a lo sectorial se elegirán 176 diputados a saber:

Trabajadores y Campesinos Pescadores Estudiantes Discapacitados Indígenas: 8 representantes electos según sus prácticas y costumbres ancestrales. Pensionados Empresarios Comunas

Además de la perdida de la proporcionalidad del voto territorial, se impone la preeminencia de una serie de sectores sobre el resto de electores que votan en las regiones, a partir del control del listado establecido por instituciones oficiales, por ej. En los trabajadores y campesinos, quien provee el listado de votantes, la oficialista Central Socialista Bolivariana de Trabajadores o la CTV, en el caso de los estudiantes la Federación Bolivariana de Estudiantes o las FCU de las universidades nacionales, o en el caso de las Comunas y Consejos Comunales organismos controlados directamente por el Poder Popular, o en el de los Pensionados controlados por el IVSS, en el caso de los empresarios, quien suministra la información FEDECAMARAS o el Ministerio de Economía.

Es evidente el rasgo corporativo emparentado con los sistemas corporativos fascistas de Primo de Rivera, Francisco Franco y Benito Mussolini, cuyo contenido en el caso de España estableció un pseudo parlamento, donde la facultad legislativa la mantenía el dictador con una composición de diputados, provenientes de los sindicatos verticales, de las comunidades, los empresarios, de las mujeres casadas, reunidos en las cortes franquistas (1942) y si es en el caso italiano el Consejo Nacional de Corporaciones sustituyó al parlamento (1927), donde no se representaba a los partidos, sino a los gremios empresariales, sindicatos y a las organizaciones comunales.

El régimen madurista con la presentación de estas absurdas bases comiciales, comete un suicidio político y al mismo tiempo somete al país al riesgo criminal de una confrontación entre venezolanos. Al subestimar la paciencia que ya ha tornado en ira en las manifestaciones y protestas que suman el lamentable balance de las 6 decenas de asesinatos por el capricho de imponer su Estado Comunal.

Como Constituyente en primer lugar y como sindicalista integrante del Movimiento Laborista y de la CTV hacemos un llamado a repudiar estas bases comiciales, presentadas en forma manipulada con la zanahoria de las elecciones a Gobernadores para diciembre próximo. A sabiendas que la elección de una constituyente comunal le dará potestad para disolver todas las instituciones públicas, no realizar las elecciones a gobernadores e instalar definitivamente su proyecto fracasado y rechazado por la gran mayoría del pueblo venezolano. Definitivamente se le pasó la mano a Nicolás, cruzó la raya amarilla junto a su gabinete condenado por la opinión pública a salir del poder con la protesta masiva en las ciudades, pueblos de Venezuela.

Froilan Barrios Nieves Constituyente de 1999, Secretario General del Movimiento Laborista y Secretario ejecutivo de la CTV e integrante de FADESS

24-05-2017