Froilán Barrios: Prtostituidos por la Prostituyente

En las Grandes Ligas los meses de septiembre y octubre son estigmatizados como el momento de la temporada que distingue, entre el temple del novato y del jugador mediocre, ante la inspiración del candidato a héroe de la serie mundial, entre tanto en el contexto venezolano será recordado como el momento donde un partido político otrora adalid de la democracia, decidiera enterrar su historia, su herencia, en función del pragmatismo mas bastardo que haya conocido América Latina.

Al amanecer del lunes 23/10/2017 se conocía el acuerdo entre los gobernadores opositores de actuar en bloque frente al régimen opresor , ante la opinión compartida de lo sucedido el 15/10, cuando los venezolanos sufrimos una vez más las tropelías de la dictadura, al conocer un fraude monumental como no se haya conocido jamás en nuestra historia política, denunciado por la MUD y diversos voceros opositores, quienes se han comprometido en próximos días a documentar un riguroso informe y demostrar la violación al derecho constitucional al voto libre y democrático.

Que pasó entonces para que los gobernadores opositores decidieran consultarle al pueblo lo ilegal. ¿Se puede consultar ante cualquier ciudadano o a la sociedad civil lo inconstitucional? Definitivamente Venezuela se ha convertido en los últimos días en el teatro de lo absurdo, digno del famoso y reconocido dramaturgo Eugene Ionesco.

Demostrado el 23/10/2017 con el desenlace de los 4 gobernadores militantes de AD al subordinarse ante la montonera del PSUV, calificada irónicamente por el secretario general del partido como “prostituyente”. Siendo lo procedente que cada gobernador convocara al pueblo que mayoritariamente los eligió, a defender el resultado y a enfrentar la tropelía de imponer desde el Ejecutivo Nacional, a mandatarios apéndices de la dictadura, aplicando el artículo 333 de la Carta Magna.

Hoy dignamente Juan Pablo Guanipa, gobernador del estado Zulia, ha asumido la postura correcta, ya que no se trata de una región, es de toda Venezuela, ante el saqueo de la dictadura a las gobernaciones, por lo sucedido en el caso del estado Anzoátegui, donde le arrebataron las competencias constitucionales de Salud, Policía, Educación, Peajes, incluso hasta la radio Kariña fue asaltada, nombrándoles de paso en cada estado a comisarios del PSUV, llamados “protectores de la revolución”

¿Cuál es el trasfondo del diktat del régimen opresor? Poner en marcha el plan trazado desde la Habana, flanqueado por China, Rusia, Irán y el resto de chulos del ALBA y del Foro de Sao Paulo, de imponer en definitiva un “bastardo estado comunal”, con una montonera psuvista que sustituiría definitivamente a la constitucional Asamblea Nacional, orientada por el catecismo castrista del Plan de la Patria.

Ante la barbarie se debe partir de nuestra victoria más inmediata como lo fue la elección de la AN EL 06-12-2015, quien tiene según la vigente CRBV en el artículo 187, numeral 16 “Velar por los intereses y la autonomía de los Estados”, la competencia para proclamar y juramentar los gobernadores, ante la omisión del poder electoral y los consejos legislativos por estar condicionados absolutamente a la dictadura. Se trata de asumir la AN por analogía una competencia a la que han renunciado por entreguistas los poderes ya mencionados, esta decisión de la AN es política, va más allá de lo jurídico. Guanipa debe juramentarse ante el Parlamento, como acto político que reafirma ante el país y la comunidad internacional nuestra autonomía frente a la dictadura.

Froilan Barrios Nieves