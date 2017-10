Froilán Barrios: Si gobernadores electos se subordinan a la ANC entregarán el país a la dictadura

El domingo pasado los venezolanos sufrimos una vez mas las tropelías de la dictadura, al conocer un fraude monumental como no se haya conocido jamas en nuestra historia política, tal como lo ha denunciado la MUD y diversos voceros opositores, quienes se han comprometido en los proximos dias a documentar un riguroso informe, donde se demuestre la violacion al derecho constitucional al voto libre y democrático.

Ahora la dictadura asume una nueva fase, de radicalizar sus ejecutorias, al conminar a los 5 gobernadores opositores electos a subordinarse a la montonera psuvista impuesta el pasado 30/07/2017, so pena de arrebatarle los cargos ganados en las condiciones mas desventajosas, que haya conocido proceso electoral alguno en nuestro país.

Su mafioso modus operandi se inicia con la negativa del CNE a proclamar los candidatos, y la negativa de Juramentarlos por parte de los Consejos Legislativos de los estados Zulia, Mérida, Tachira, Anzoategui y Nueva Esparta, donde el chavismo ejerce una mayoría obtenida en las ultimas elecciones a gobernadores y parlamentos regionales en 2012. Ambos pronunciamientos forman parte de la amenaza del capo mayor presidencial quien insulta y ordena en comparsa con la presidenta de la montonera del Psuv a subordinarse en las proximas horas, y si no lo hicieren serían sustituidos.

Lo que refleja de paso la maniobra oficialista de no realizar la elección simultanea de los parlamentos regionales con las de gobernadores, como lo establecen las leyes, para asi cometer la fechoría que promueven hoy a la luz publica.

¿Cual es el trasfondo del diktat del régimen?. Poner en marcha el plan trazado desde la Habana, apoyado por China, Rusia, Irán y el resto de chulos del ALBA y del Foro de Sao Paulo, de imponer en definitiva un “bastardo estado comunal”, con una montonera psuvista que sustituiría definitivamente a la constitucional Asamblea Nacional, orientada por el catecismo castrista del Plan de la Patria.

Por tanto llegó la hora de la política de pantalones largos, sin requiebros, ni capitulaciones ante la dictadura. Correr a pie juntillas los gobernadores a subordinarse a la montonera presidida por la ex-canciller es legitimar la barbarie ya en curso, a cambio de unas gobernaciones famélicas, expropiadas de sus competencias, y de otorgarle puestos al apetito burocrático de alianzas electorales, significará una traicion y entregarle al pais a la dictadura, de consumarse semejante felonía.

Nuestra opinión es partir de nuestra victoria mas inmediata como lo fue la eleccion de la AN EL 06-12-2015, quien tiene según la todavia vigente CRBV en el artículo 187, numeral 16 “Velar por los intereses y la autonomía de los Estados”, la competencia para proclamar y juramentar los gobernadores, ante la omision del poder electoral y los consejos legislativos por estar condicionados absolutamente a la dictadura. Se trata de asumir la AN por analogía una competencia a la que han renunciado por entreguistas los poderes ya mencionados, esta decisión de la AN es política, va mas alla de lo juridico.

Esta decision sería un desafio a la dictadura, que se hundiría mas en el fango de sus barbaridades, ante el mundo entero y posibilitaria aun mas la intervencion de la comunidad internacional para restaurar la democracia. Por otra parte si se consuma la tropelía de sustituirlos, se inicia la convocatoria popular a la calle y a la rebelion popular ante el desconocimiento del voto MAYORITARIOemitido el pasado domingo.

Froilan Barrios Nieves

Secretario General del Movimiento Laborista

Secretario Ejecutivo de la CTV