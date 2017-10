Froilan Barrios: Sobre la decisión de gobernadores opositores de consultar los insconstitucional

By Redaccion BD

EN LUGAR DE CONSULTAR SOBRE LO INCONSTITUCIONAL, LOS GOBERNADORES OPOSITORES ELECTOS DEBERÍAN CONVOCAR EN LO INMEDIATO, A LA MÁS GRANDE MOVILIZACIÓN DE LA HISTORIA EN CADA UNA DE SUS ENTIDADES, EN DEFENSA DEL VOTO POPULAR QUE LOS ELIGIÓ.

En declaraciones publicadas en la Web del diario El Nacional hoy sábado 21/10/2017 se resume la última posición de los gobernadores opositores, ante las amenazas del Presidente de la República de destituirlos si no se subordinan a la ANC fraudulenta. Las transcribo a continuación:

“Los gobernadores electos de la Mesa de la Unidad iniciaron un proceso de consulta con los sectores de la sociedad civil para definir si se juramentan ante la asamblea nacional constituyente, tal como se los ha exigido el Ejecutivo.

La decisión emana de una reunión que tuvieron los mandatarios de Zulia, Nueva Esparta, Mérida, Anzoátegui y Táchira el jueves pasado. “Hay presión para que juren”, confirmaron fuentes cercanas a la discusión.

“Vamos a dedicar estos días a escuchar a todos los sectores de la sociedad zuliana y juntos tomar una decisión con respecto a la crisis política profunda que vive nuestra patria”, indicó Juan Pablo Guanipa, gobernador electo de Zulia.

Calificó la pretensión del Ejecutivo de abiertamente inconstitucional y deploró la conducta del Consejo Legislativo de la entidad, de mayoría oficialista. “Este es un país federal y descentralizado. Los estados son autónomos y a quien le corresponde juramentar al gobernador es al parlamento estadal”, afirmó.

Advirtió que le quitaron competencias al gobierno de Zulia: “Esta compleja situación tiene que ver con decisiones totalitarias que está tomando el gobierno central”.

Le preguntaría a los expertos en derecho constitucional ¿Se puede consultar ante cualquier ciudadano o a la sociedad civil lo inconstitucional? Definitivamente Venezuela se ha convertido en el teatro de lo absurdo, digno del famoso y reconocido dramaturgo Eugene Ionesco. Siendo lo procedente que cada gobernante encabece y convoque al pueblo que mayoritariamente los eligió, a defender el resultado y a enfrentar la tropelía de imponer desde el Ejecutivo Nacional a mandatarios apéndices de la dictadura, aplicando el artículo 333 de la vigente Carta Magna.

En definitiva sería una traición a la gesta heroica del pueblo venezolano, ceder a los apetitos burocráticos de partidos políticos y de mendigos del poder, quienes argumentando que es preferible preservar espacios que perderlo todo, entregarían definitivamente al país al estado comunal de inspiración castrista. Veríamos pues la versión venezolana del repudiado gobierno de la Francia de Vichy, del colaboracionista mariscal Philippe Petain condicionado al fascismo hitleriano, antaño héroe de Verdun en la primera Guerra Mundial y condenado en agosto de 1945 por traición a la patria ante los abominables crímenes que infligió a sus paisanos.

LA ASAMBLEA NACIONAL DEBE CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA Y JURAMENTAR A LOS GOBERNADORES OPOSITORES ELECTOS HOY DESALOJADOS DE SUS CARGOS.

Reafirmo mi reciente propuesta pública del 19/10/ 2017, reseñada en la Web Biendateao.com del 20/10/2017 “Por tanto llegó la hora de la política de pantalones largos, sin requiebros, ni capitulaciones ante la dictadura. Correr a pie juntillas los gobernadores a subordinarse a la montonera presidida por la ex-canciller es legitimar la barbarie ya en curso, a cambio de unas gobernaciones famélicas, expropiadas de sus competencias, y de otorgarle puestos al apetito burocrático de alianzas electorales, significará una traición y entregarle al país a la dictadura, de consumarse semejante felonía.

Nuestra opinión es partir de nuestra victoria más inmediata como lo fue la elección de la AN EL 06-12-2015, quien tiene según la todavía vigente CRBV en el artículo 187, numeral 16 “Velar por los intereses y la autonomía de los Estados”, la competencia para proclamar y juramentar los gobernadores, ante la omisión del poder electoral y los consejos legislativos por estar condicionados absolutamente a la dictadura. Se trata de asumir la AN por analogía una competencia a la que han renunciado por entreguistas los poderes ya mencionados, esta decisión de la AN es política, va mas allá de lo jurídico”.

Finalmente, coincido con texto publicado el 20/10/2017 por el Dr. Allan Brewer Carías “Con ello de nuevo, la Asamblea no sólo usurpó la “soberanía” que solo la tiene el pueblo, sino que usurpó la voluntad popular al impedir que los gobernadores que no acudieron a “subordinarse” ante la “soberana” Asamblea pudieran ejercer el mandato que el pueblo les dio”.

Le corresponde actuar decididamente a la Asamblea Nacional, como órgano representativo de las distintas fuerzas políticas y sociales que integran la nación, le toca jugar un rol histórico y decisivo, en sus manos está el destino de la República y de la democracia y no en las trastiendas de un cogollo acordándose en Santo Domingo.

Froilán Barrios Nieves

Secretario General del Movimiento Laborista

Secretario Ejecutivo de la CTV