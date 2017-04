GBZ ejecuta Plan Preventivo de Abordaje de Cañadas previo a la llegada de las lluvias

By biendateao

El Gobernador Francisco Arias Cárdenas informó que desde que iniciaron las fuertes precipitaciones de este viernes en la madrugada ordenó el despliegue inmediato de maquinaria pesada para atender a las familias que resultaron afectadas por el desborde de algunos tramos de la cañada Fenix en el oeste de Maracaibo.

En este sentido, la Autoridad Zuliana indicó que el trabajo preventivo que viene realizado en los principales cauces naturales de Maracaibo, al igual que en la COL y el Sur del Lago evitaron que se produjera una tragedia debido a la gran cantidad de agua que cayó en el estado.

“Con las instituciones del estado hemos venido interactuado para despejar las cañadas por ello evitamos que la lluvia, que superó los 50 milímetros de nivel de agua caída, hubiesen producido un desastre en las comunidades”, destacó el Mandatario Regional.

En este orden de ideas, el Jefe de Estado Regional, resaltó que desde que fue notificado sobre la llegada de estas precipitaciones reforzó las labores de limpieza y mantenimiento en cauces y ríos de la entidad.

“El Presidente lo había anunciado hace 15 días que venían, por lo tanto en el sur del lago hemos limpiado más de 80 kilómetros del dique del río Catatumbo para la protección de la tierra y con participación de los productores”, refirió Arias Cárdenas.

Por su parte, desde la parroquia Antonio Borjas Romero el presidente del Instituto Regional de Ambiente Henry Ramírez, expresó que se trasladó hasta el Barrio Zulia para coordinar equipos de maquinaria pesada y cuadrillas de limpieza para despejar la calles y brindar atención a las familias del oeste de Maracaibo.

“Por instrucciones del Gobernador trajimos maquinaria pesada, camiones volteo, cuadrillas de limpieza para atender la contingencia, de igual forma un equipo social para satisfacer sus necesidades de la comunidad, Sin embargo denunciamos a la Alcaldesa Eveling de Rosales por no cumplir con sus competencias en el tema de limpieza de cañadas y recolección de basura en la ciudad”,sentenció Ramírez.

Asimismo el concejal marabino, Marnic Gamez, aseguró que la mandataria municipal cuenta en el presupuesto 2017, con 25 millones de bolívares para la limpieza y mantenimiento de la cañada Fenix a la cual no le brinda asistencia, “si la Gobernación no asumiera una competencia que no le corresponde muchos ciudadanos que viven cerca de las cañadas habrían perdido todos sus enseres”.

A su vez, Luis Fuenmayor Director del Coez, indicó que durante las últimas 4 semanas el Ejecutivo Regional ha invertido 20 millones de bolívares en limpieza de cañadas, acción que logró la anegación total de la zona. “Estamos abordando las cañadas Arismendi, Cañada Honda, Morillo, Fenix y el Cajón de la Vega”, dijo Fuenmayor.