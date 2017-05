Gladys Socorro: No, no y no

No, no y no. La propuesta del Gobierno, hecha a través del CNE, es inaceptable. Si no es una burla se le parece bastante. Nos ofrecen como un acto de mayor desprendimiento unas elecciones regionales que no tienen valor alguno ante lo que sería el inminente cambio de la Constitución nacional.

Si la elección de la constituyente está prevista para julio, ¿qué garantías hay de que se respete la convocatoria a elecciones de gobernadores en diciembre? Lo más seguro es que para entonces estas figuras ya no existan en la Constitución, porque habrían sido sustituidas por el poder comunal. Además, a un gobierno que no ha respetado los acuerdos establecidos hasta con el mismísimo Vaticano, no se le puede creer ni el Padrenuestro.

Pero vamos más allá. Si la oposición aceptara ir a unas regionales en diciembre, tal y como está planteado el escenario, se profundizaría aún más el problema de fondo: la ruptura del orden constitucional. Seguiríamos sin Asamblea Nacional y cargando con la cruz de una Constituyente que no cuenta con el respaldo popular, y cuyo objetivo es reacomodar el orden jurídico para cercenar el derecho al voto y abrirle la puerta al funcionamiento comunal de todas las áreas del país.

¿Cómo explicarle a la gente que lo que hasta ayer en la noche era un fraude, hoy, en menos de 24 horas, se convertiría en viable y hasta justificable? Para la mayoría sería imposible de entender, además de ser una posición grosera y retadora para con un país que ya toma decisiones por cuenta propia.

El juego está más enredado que estirar los reales para sobrevivir el mes. Nadie la tiene la fácil, menos la gente de a pie que no tiene comida ni medicinas. La inseguridad nos lleva por la calle de la amargura; la represión de las protestas es cada vez más brutal; y mientras tanto los jóvenes siguen cayendo en las calles de nuestro país sin que haya ni la mínima esperanza de justicia.

Gladys Socorro

Periodista

