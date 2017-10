By biendateao

Guanipa: “Arias Cárdenas será protector de sus negocios, no del Zulia”

La Guardia Nacional Bolivariana reprimió la caminata que el gobernador electo del Zulia, Juan Pablo Guanipa, acompañado de la sociedad civil zuliana, emprendió al Consejo Legislativo del estado para exigir de manera pacífica su juramentación como gobernador, conforme lo estipula la ley. ““Desde el Zulia asumimos con coherencia una nueva forma de hacer política”, aseguró el gobernador

La sociedad civil zuliana acompañó al gobernador electo del Zulia, Juan Pablo Guanipa, en una caminata al Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ) para exigir el respeto a la Constitución Nacional y que se proceda a la juramentación del gobernador electo, tal como lo estipula la ley.

“Nosotros dijimos durante toda la campaña electoral que no nos íbamos a arrodillar, que íbamos a hacer un esfuerzo para que se respetara la Constitución Nacional y la ley, que son bien claras. Tanto la Constitución Nacional vigente hasta hoy, la del año 1999, y la Constitución vigente del Zulia, establecen que hay un poder federal, descentralizado, con estados autónomos. Por eso exijo que se respete el resultado popular, la voluntad de la gente y que nos juramente el CLEZ. Si ellos toman otra decisión por ser unos sumisos ante una Constituyente fraudulenta, que lo hagan”, argumentó Guanipa.

“Yo he sido coherente y consistente en decir que me juramento ante el CLEZ o podría, como lo dictamina la Constitución, juramentarme ante un juez superior contencioso administrativo. Lamentablemente será muy difícil conseguir a un juez que tenga el talante democrático para respetar lo que dice la ley porque aquí todo está controlado por el presidente de la República; él y su antecesor son los responsables de la crisis política e institucional que estamos viviendo en el país”, agregó.

A pesar de los esfuerzos realizados, la manifestación se vio truncada por la represión por parte de funcionarios de la Guardia Nacional, quienes lanzaron bombas lacrimógenas a la multitud a fin de dispersarla.

Gobernadores juramentados

Guanipa aseguró que los gobernadores de la Unidad que accedieron a juramentarse ante la ANC les corresponde “responsabilizarse por sus decisiones”. “Yo me pregunto, ¿qué puede decir un país que ha decidido apoyarte y para eso desconoce a la ANC, si tú después vas a juramentarte ante la Constituyente? La Unidad democrática dictaminó que nadie debía juramentarse ante la ANC y aquí hay un gobernador que ha cumplido con su palabra y con su responsabilidad ante el pueblo”, sentenció.

Seguidamente, el líder del Zulia ratificó su posición al respecto. “Yo me arrodillo sólo ante Dios, ante el pueblo y la Constitución, pero no me arrodillo ante una Constituyente indigna y llena de gente con complejos, porque ¿qué viene después de arrodillarse ante ella?, que tengamos que aceptar lo que esa Constituyente haga y cuando intente acabar con los estados y la descentralización, los que se juramentaron ante ella y la reconocieron tendrán que aceptar las decisiones que tome la ANC”, aseguró.

“La gente me pregunta cómo pude tomar una decisión que puede poner en riesgo la Gobernación del Zulia. A esto respondo que nosotros estamos actuando porque creemos en lo que hacemos, porque somos coherentes, porque sabemos que estamos en un riesgo inminente de la constitución de una dictadura en este país y yo no puedo actuar para facilitar que esa dictadura se instale en Venezuela, yo tengo que trabajar para luchar en contra de esa dictadura y para lograr que en Venezuela se rescate la democracia y la libertad, por eso hoy nuevamente vengo a exigir al CLEZ que juramente al gobernador electo que se llama Juan Pablo Guanipa y que está aquí. En este país tenemos que asumir con coherencia y con autenticidad la forma de hacer política, así nos lo demanda el pueblo del Zulia y Venezuela. Desde el Zulia asumimos con coherencia una nueva forma de hacer política”, agregó.

Acciones del oficialismo

Ante la posible juramentación de la presidenta del CLEZ, Magdely Valbuena, como gobernadora encargada del Zulia, aseguró “desconocer completamente cualquier designación que se haga de un gobernador distinto al que eligió de manera democrática el pueblo zuliano”. “¿Cómo va a tener esa señora la ‘cachaza’ de juramentarse como gobernadora cuando nadie sabe quién es?, es una falta de respeto y dignidad como persona. Tenga un poco de decoro y renuncie a la presidencia del Consejo Legislativo si usted cree que tiene que cumplir con órdenes que no deben ser cumplidas”, sentenció.

Asimismo, cuestionó la designación del ex gobernador Francisco Arias Cárdenas como protector del Zulia. “¿Ahora resulta que eres el protector del Zulia?, ¡qué indigno! Perdiste las elecciones así que asume tu derrota, ¿o es que quieres seguir haciendo negocios en la Gobernación, como lo has hecho?, ¿No serás más bien protector de tus negocios? Perdiste el apoyo popular. Por 10 años gobernaste el Zulia y te sometiste como un lacayo al centralismo, ¡qué indigno! Arias Cárdenas será protector de sus negocios, no del Zulia”, señaló.

Guanipa ratificó su compromiso con el pueblo pese al riesgo de sanciones por parte del Gobierno, incluyendo la inhabilitación política. Asimismo, hizo un llamado a la esperanza y a lucha activa por el cambio. “Yo sé cuáles son las consecuencias de nuestros actos y sabemos bien lo que puede pasar porque este es un gobierno lleno de cobardes, al que decirles la verdad les parece un irrespeto. Me siento contento de haber sido coherente, de haber hecho lo correcto y de decirle al pueblo del Zulia y Venezuela que hay esperanza, que hay ilusión. Sigamos luchando porque este es un pueblo que no se doblega ni se arrodilla, este pueblo tiene que salir a la calle a defender a un país que quiere democracia, libertad y que no se cala la instalación de una dictadura”, finalizó.