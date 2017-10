Guanipa: “Aún sin la tarjeta de la manito triunfará el deseo de cambio”

By biendateao

A escasos tres días de los comicios regionales, Juan Pablo Guanipa, candidato unitario a la gobernación del Zulia, llamó a votar al pueblo zuliano “con consciencia política y convicción de cambio”

“Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya secuestrado la tarjeta de la manito para favorecer al madurismo, hoy la Unidad está más resteada que nunca en función del cambio que el pueblo anhela”, aseguró Juan Pablo Guanipa, candidato a la gobernación del Zulia por la alternativa democrática desde el municipio Machiques de Perijá.

Guanipa llamó a votar “con consciencia política y convicción de cambio”, sin temor de los obstáculos a sortear de cara al proceso electoral. “El voto es nuestra herramienta más efectiva a favor del cambio, siempre he dicho que es el arma de los hombres libres y por eso tienen miedo y arman todas estas peripecias, porque saben que hay un pueblo hastiado del hambre y la miseria que Nicolás Maduro y su cómplice en el Zulia, Francisco Arias Cárdenas, trajeron a nuestra gente. Si tú no te metes en la política, la mala política se mete en tu casa, pero hay un pueblo entendido, bajo un mismo sentir de cambio y progreso que no está dispuesto a dejarse engañar”, aseveró.

En este sentido, recordó que las únicas opciones válidas para votar por la Unidad en el Zulia, son las tarjetas de Primero Justicia y Voluntad Popular; “aquí no hay distinción política, sólo tienen que ubicar la tarjeta con la foto de este servidor”, agregó. Asimismo, resaltó la importancia de que los electores zulianos verifiquen sus centros de votación ante la reubicación de 11 centros electorales en la región por parte del CNE. “El propósito del Gobierno es confundir al pueblo para generar abstención porque entienden que hay poder en el voto del pueblo, pero no lograrán su cometido”, reiteró.

Pese a los embates de “un ente comicial empeñado en obstaculizar el proceso electoral”, Guanipa aseguró que la voluntad del soberano terminará imponiéndose en una demostración cívica de participación activa. “No hay artimaña que valga ante el anhelo de la gente. Aún sin la tarjeta de la manito triunfará el deseo de cambio, por eso el próximo 15 de octubre, Venezuela y el Zulia darán cátedra de lucha cívica a través del voto para finalmente encaminarnos hacia la transformación de nuestro estado en un Zulia pujante, de la mano de un gobernador que sí represente las necesidades del pueblo y desde aquí seguir luchando junto a ustedes para recuperar democráticamente a nuestra Venezuela”, sentenció.