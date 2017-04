By biendateao

Guanipa: No habrá tanqueta que pare marcha opositora del #19Abril

“No habrá tanqueta que pare la marcha de este miércoles”, aseguró la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a propósito de la movilización de las organizaciones adversas al Gobierno nacional prevista para el 19 de abril.

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) Tomás Guanipa señaló que este miércoles se concentrarán en las calles para lograr ir a elecciones. “A (los miembros de) la Fuerza Armada, que han perdido kilos, a la tropa que ponen a reprimir al pueblo, les decimos no repriman al pueblo. Nosotros les vamos a devolver la dignidad, porque ustedes no están ahí para cuidar colectivos”, dijo el parlamentario al hablar en nombre de la alianza partidista opositora.

Condenó que al partido Primero Justicia (PJ) se le esté acusando de ser una organización terrorista. “La promoción de las pruebas, que fue lo hizo Maduro ayer, acarreará cárcel y sanciones administrativas”, agregó.

Sobre el tema de los hermanos Sánchez reiteró que los jóvenes militantes de PJ fueron torturados por fuerzas de seguridad del Estado para obligarlos a incriminar en hechos de violencia a diputados de Caracas, entre ellos el mismo Guanipa.

“Creo que nos están cobrando todo el trabajo que hemos hecho aquí en Caracas, pero sépanlo Maduro y alcalde de Libertador: ese municipio dejó de ser su territorio”, dijo.

El parlamentario recordó que el 6 de diciembre del año 2015 el pueblo votó por una Asamblea Nacional diferente y en enero de 2016 el Gobierno comenzó con los problemas.

“De la única elección de la que habló el Gobierno es de una nueva Asamblea Nacional. Vamos a echarle bolas pues, vamos a contarnos”, retó Guanipa.

Respaldo parlamentario

El alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, se solidarizó con Guanipa y los también diputados José Guerra y Marialbert Barrios, quienes ayer fueron señalados por el presidente Maduro de estar detrás de los hechos violentos que se han registrado durante las manifestaciones de calle convocadas por la oposición en los últimos días.

“Ahí está preso Leopoldo López, Daniel Ceballos y Antonio Ledezma. La semana pasada inhabilitaron a Henrique Capriles, pero también hemos visto lo que ocurrió con María Corina Machado. Nosotros lo que queremos es que se respeta la ley y las instituciones, por eso vamos a seguir en las calles”, dijo Smolansky.