Guanipa: “Si el Zulia es la única luz que queda, desde aquí daremos la batalla para liberar a Venezuela”

Con el respaldo del pueblo zuliano, Juan Pablo Guanipa, gobernador electo del Zulia ratificó su compromiso de lucha por los derechos del pueblo zuliano y por la restitución de la democracia y libertad de Venezuela. “El pueblo se levantó, dijo presente, tomó una decisión y la decisión del Zulia se respeta”, afirmó

Maracaibo, 25 de octubre de 2017.- “El pueblo es del tamaño de las circunstancias que se presente. Si queda una luz y esa luz es el Zulia, desde aquí daremos la batalla para liberar a Venezuela”, aseguró Juan Pablo Guanipa, gobernador electo del estado, acompañado del pueblo zuliano. “Desde la región zuliana, la trinchera más importante de este país, hemos dado la lucha por la Unidad, por la dignidad, por la patria Venezolana”, agregó.

Guanipa aseguró mantenerse firme en su posición de respeto a la voluntad del pueblo y a favor de la restitución de la democracia y la libertad en Venezuela. “Hemos decidido luchar y decir que hay esperanza, que hay ilusión y ese mensaje fue asumido. Por eso el Zulia ganó el proceso electoral, el gobernador del estado más importante de esta patria venezolana tiene nombre y apellido y se llama Juan Pablo Guanipa. Estamos aquí en honor y homenaje a los valores, a los principios. Estamos aquí para decirle a la madre embarazada que no tiene cómo alimentar al niño que lleva en su vientre, al que ha hurgado la basura buscando qué comer, al que está a punto de morir porque no consigue un medicamento, que seguimos luchando por la libertad de un pueblo”, expresó.

Exhortó a las autoridades a respetar la voluntad expresa del pueblo en los comicios regionales. “En este momento lo menos que podemos exigir a quienes intentan convertir a Venezuela en un país de mendigos es que respeten la voluntad del pueblo del Zulia, que se manifestó el 15 de octubre. El pueblo se levantó, dijo presente, tomó una decisión y la decisión del Zulia se respeta”.

Asimismo, el gobernador electo enfatizó sus razones para no juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). “Si aquí ya hubo un proceso electoral y el pueblo dio una palabra, esa palabra debe ser respetada, por eso no tenemos que someternos a la humillación de juramentarnos a una indigna Constituyente. De hecho, cuando la ANC dicta el decreto para obligar a los Consejos Legislativos a juramentarnos luego de una juramentación ante la Constituyente, ya la elección había pasado; las elecciones fueron el 15 de octubre y el decreto de esa fraudulenta Asamblea es del 18 de octubre; quienes conocen de derecho saben que la las leyes no son retroactivas, por eso nuestro único deber es juramentarnos ante el Consejo Legislativo del estado. Esa Constituyente es una mentira. A mí no me pueden obligar a tomar juramento, porque cuando uno jura, uno está comprometiendo su vida, su palabra. Yo no me humillo, porque cuando intentan imponerse ante el gobernador electo del Zulia, intentan hacerlo con el pueblo y yo debo respetarme, pero también debo respetar y hacer respetar al pueblo del Zulia”, manifestó.

En este sentido, Guanipa exigió que se proceda a su juramentación conforme a lo estipulado en la ley. “Estamos exigiendo al Consejo Legislativo que juramente al gobernador electo que fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral y que está asumiendo la responsabilidad por la que fue electo. Quienes quieren utilizar a este pueblo para someterlo a la más vil humillación tienen que saber que este país va a reaccionar, que va a optar por un cambio de rumbo que es lo que aspira la gente, porque no existe una causal para declarar vacante absoluta de un gobernador que está aquí, asumiendo su responsabilidad; ¿qué podrían alegar? ¡Jamás abandonaría al pueblo del Zulia! Llegó la hora de los principios, de los valores, de la lucha por la democracia, de la libertad, de la justicia, por salvar a Venezuela, su presente, su futuro y las próximas generaciones. El Zulia pude sentirse orgulloso de que no entregaré esos principios”, aseveró.

Recalcó que las acciones del centralismo afectan al pueblo y no a una corriente política. “No le están haciendo daño a una persona sino a toda una comunidad. La democracia es una terrible amenaza para este gobierno, por eso no aceptan, por eso violan la Constitución y por eso intentan despojar al Zulia de la decisión que tomó; pero venimos a decirles que estamos aquí para defender a la patria venezolana, para decirle a todo el país y al mundo que el Zulia no se arrodilla, que el Zulia va hacia adelante, que el Zulia da la pelea”, señaló.

Exaltó la importancia de “un pueblo unido y en pie de lucha” a favor del cambio que el Zulia y Venezuela anhelan. “Siempre dijimos que esto no dependía de la elección de un gobernador, sino de hacer fuerza conjunta para liberar a Venezuela de un grupo de delincuentes que van a saber lo que es la fuerza de un pueblo. A todo el pueblo del Zulia, todo lo que hacemos es para que este país pueda escribir palabras de dignidad. Este es un pueblo digno, que se hace respetar. ¡Que viva el Zulia! ¡Que Viva Venezuela!”.

Consecuencias

Guanipa aseguró que a pesar de no haber sido juramentado aún como gobernador, sigue teniendo inmunidad parlamentaria, “aunque ellos (oficialismo) no lo respeten”, agregó. En este orden, manifestó estar preparado para asumir las consecuencias que podría acarrear su decisión. “Estoy absolutamente preparado emocionalmente, racionalmente, espiritualmente y en todos los sentidos para cualquier consecuencia de la acción que estamos tomando. ¿Inhabilitación política?, la asumo; ¿Privación de libertad?, la asumo; ¿qué se repitan las elecciones?, ¡échenle pichón!; eso sí, dirigente de la Unidad democrática que se postule en una elección producto del fraude de este gobierno vencido, es un traidor del Zulia y de Venezuela”, sentenció.