Guanipa: “Tan dictadura es la nacional, como la de Arias Cárdenas que es su cómplice”

El Zulia marchó para consignarle a Arias Cárdenas una copia del documento llevado hoy en Caracas a Elias Jaua informando que no se participará en la Constituyente Comunal. La manifestación fue reprimida antes de llegar al Palacio de los Cóndores.

“No aceptamos la Constituyente que ellos están proponiendo porque viola flagrantemente la Constitución. ¿Cómo hacer una constituyente sin consultar al pueblo? Tres consultas populares se quieren fusilar con la Constituyente Comunal. Si Maduro no está dispuesto a consultar al pueblo nosotros no estamos dispuestos a participar bajo ningún concepto. El único dialogo es el cumplimiento de la Constitución venezolana”.

Juan Pablo Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional, lideró la marcha zuliana que con la participación de los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular, Causa R, Copei, Alianza Bravo Pueblo, Vente Venezuela, Bandera Roja, Muevete y Visión Venezuela, así como estudiantes, gremios y sociedad civil; intentaron llegar a la sede de la Gobernación del Zulia, conocida como el Palacio de los Cóndores. Cuando se acercaban al lugar los manifestantes fueron recibidos con bombas lacrimógenas lanzadas por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Regional.



“Nos dispusimos a llegar a la gobernación del Zulia a decirle no a Arias Cárdenas y a la gente que está abalando una dictadura. Los venezolanos no nos la vamos a calar. Nuestro propósito era consignar una copia de la comunicación que le estamos llevando hoy a Elias Jaua en Caracas para que sepa que no nos vamos a sentar a conversar con ellos. Su planteamiento de Constituyente Comunal no tiene ningún sentido, ni es democrático ni constitucional. Si creen que vamos a calarnos eso para que se perpetúen en el poder en desmedro del pueblo están totalmente equivocados. Tan dictadura es la nacional, como la de Arias Cárdenas en el Zulia que es su cómplice. Queríamos decirle eso en la cara, pero nos recibió con bombas porque es tan cobarde como Maduro”.

El también coordinador de Primero Justicia Zulia explicó que para convocar una Constituyente debe reconocerse que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo que es el poder originario constituyente. “Maduro es poder constituido, igual que la Asamblea y los Tribunales. Por eso no tiene el poder para convocar, mucho menos para eliminar la universalidad del voto. En Venezuela siempre ha sido así: una persona, un voto. Pero según los chavistas habrá gente que tendrá cuatro, cinco o seis votos, dependiendo de los grupos con los que se sienta representado y habrá gente que no tendrá ningún voto. La Constitución plantea una elección universal, directa y secreta, por lo cual no vamos a participar en una fantochada que no ha sido convocada por el pueblo. Definitivamente Maduro es un irresponsable, sinvergüenza, dictador”.

Guanipa explicó, que en medio de “una dictadura” no se puede dialogar. “Ahora, como no cuentan con la Fiscalía General de la República para acusar a la gente sin ningún tipo de delito cometido, se están dando a la tarea de calificar cualquier falta como delito militar. Y ahora son los jueces y fiscales militares los que están actuando y persiguiendo a la gente.

Sucede en Falcón, Carabobo y en el Zulia. A los muchachos que actuaron en Rosario de Perijá y a las mujeres que llegaron al Cuartel Libertador los están persiguiendo por delitos militares, eso es violatorio del artículo 262 de la Constitución. Profundamente inconstitucional. La justicia militar es para los militares”