Gudiño propone asambleas por sectores para materializar el llamado de activación del 350

La iniciativa ciudadana busca conocer por parte de los actores de la Sociedad Civil cómo materializar el llamado a la activación del Artículo 350 de la Constitución referente a la Desobediencia Civil.

Ante el avance por parte del Ejecutivo Nacional para conducir al país por un camino rechazado por la mayoría de los venezolanos, la dirigencia política que recoge el sentimiento mayoritario de cambio por el que se inició la Rebelión de abril y el país lleva 55 días de protestas entre muertos, lágrimas y mucho dolor, han propuesto la activación del Art. 350 de la Constitución, referido a la Desobediencia Civil, luego de conocer que las bases propuestas por el oficialismo para realizar la Asamblea Nacional Constituyente fueron aprobadas por el CNE en el tiempo récord de 4 horas.

“Pero nosotros nos preguntamos, ¿Cómo lo vamos a hacer? Se requiere un nivel aún mayor de organización y mejor conducción. Si la Soberanía reside en el pueblo, pues es tiempo de que nos escuchen”, manifestó Gilberto Gudiño, quien desde la Sociedad Civil, propuso “organización en función de nuestros justos reclamos y nuestro derecho a ser escuchados y tomados en cuenta. Debemos seguir adelante pero con estrategia, no con improvisación”.

La lucha no es fácil, señaló el ex presidente de la Unión de Comerciantes. Consideró “indispensable” que la dirigencia opositora no se deje deslumbrar por el llamado a elecciones regionales “que difícilmente serán justas y democráticas si antes de ellas entra en funcionamiento una Constituyente comunal que socavará el derecho al voto universal, directo y secreto de todos los venezolanos, y que va en contra del sentimiento nacional mayoritario. Es la hora de los líderes, y no de aspirantes a cargos; mientras continuemos bajo este Sistema no habrá forma de poder ejercer funciones de gobierno orientadas a la mejora de la calidad de vida de la población”.

Gudiño resaltó que la unidad en nuestra Región es fundamental para el rescate de la Democracia en Venezuela. “La unidad debe sumar, no restar. La unidad debe coordinar, no desanimar, y sus dirigentes deben demostrar que están a la altura del momento político que estamos viviendo. Llegó la hora de demostrar desprendimiento y sentido de trascendencia”, dijo.

El hoy miembro de la Sociedad Civil, propuso como iniciativa ciudadana, la realización de asambleas consultivas por sectores para la acción, para la aplicación del 350 en nuestra localidad, cuyas propuestas serán presentadas a los factores políticos regionales para que sean tomadas en cuenta. “Si quieren seguir contando con el respaldo de la Sociedad Civil nuestra participación debe ir más allá de ser una marea humana y los escudos frente a la represión. Nuestro aporte será comenzar desde hoy a promover estas asambleas en el sector comercial, empresarial, educativo, profesional y en otros espacios, con el propósito de exigir que las mismas sean tomadas en cuenta para formar parte de la agenda de acciones de calle para el cambio”, concluyó.