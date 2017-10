Héctor Rodríguez: “El elector opositor se cansó de la violencia”

By Redaccion BD

El nuevo gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez superó la votación que obtuvo el líder opositor, Henrique Capriles electo en 2012 con el 51,9% de los votos. Afirma que está listo para asumir los retos en un estado bastión de PJ.

Reconoce que la victoria en Miranda fue producto de varias cosas; una, la abstención del elector opositor y otra, el esfuerzo del chavismo durante la campaña. Admite que el Gobierno tiene “dificultades”, “pero nadie puede negar que estamos ‘fajaos’ a nivel mundial tratando de resolver los problemas y el pueblo lo sabe”.

—Miranda era una “joya” del corredor electoral,¿cómo encarar un estado que en los últimos ocho años era bastión de la oposición, de PJ?

—En primer lugar, tenemos un reto de Gobierno y no es fácil, porque es uno de los estados más grandes, que ha estado sometido al abandono en los últimos 8 años, tenemos una expectativa grandes y tenemos que cumplir. Otro reto es político porque, como bien dijiste, era un bastión de la oposición y tenemos que consolidar nuestra victoria, que no sea efímera, producto de los errores de la oposición. Luego están los retos del propio estado que es uno de los más violentos, vamos con mucha fuerza y creo que podremos cambiar las cosas.

Tenemos un plan de Gobierno que hicimos con la gente. Tuvimos 3000 asambleas comunitarias en la campaña (…) y con la matriz que cruzamos salieron cuatro prioridades: seguridad, todo el tema económico, el abastecimiento de alimentos, la economía productiva para generar empleo, la calidad de las políticas sociales (…).

—¿Se fortalece usted dentro del chavismo como líder tras conseguir la votación mayoritaria en Miranda?

—Creo que la victoria es muy grande y todo el chavismo salió fortalecido, seguramente Miranda es un símbolo, pero la victoria fue de todo el chavismo, ganamos la mayoría del voto nacional, regiones difíciles como Carabobo, recuperamos Amazonas, Lara (…).

—¿Qué le permitió ganar en Miranda, la abstención del elector opositor?

—Creo que la sumatoria de muchas cosas. Por un lado, los errores nacionales de la oposición, la mentira y la violencia les pasó factura, en el caso de Miranda que fue uno de los estados víctimas tanto de las guarimbas de 2014 como las de este año, eso desmovilizó parte de sus electores, también la frustración y el engaño. Están los errores particulares en la oposición, el gobernador de salida (Henrique Capriles) tuvo un mal gobierno; así como también el actual alcalde de Sucre (Carlos Ocariz) que era impresentable como candidato, no podía ni recoger la basura en Petare.

Y desde el punto de vista del chavismo, presentamos una campaña muy fresca, de menos a más, hicimos un esfuerzo físico al visitar 500 comunidades en dos meses.

Chacao, Baruta, El Hatillo (municipios opositores) no fueron a votar con la fuerza con que lo hacían y creo que es porque están desmoralizados, se sienten traicionados; mientras que la participación en lugares nuestros, Barlovento, Valles del Tuy, varios barrios de Petare fueron una de las mejores.

—Hay dirigentes de la MUD, de PJ específicamente que mantienen las tesis de fraude electoral en los comicios de gobernadores.¿Será clave la auditoría al proceso?

—Ellos no tienen nada que mostrar, la oposición tiene que reflexionar y evaluar su comportamiento, son muy prepotentes, después de haber cometido tantos errores, dijeron que ganarían todas las gobernaciones, pero era obvio que el chavismo también podía ganar aún con debilidades, ambos podían.

El chavismo se montó en una campaña y la MUD sólo se encargó de echarle la culpa al Gobierno y la población no es tonta, la oposición maltrata a sus electores y muchos no les respondieron, incluso algunos votaron por nosotros. Ellos cada vez que pierden, desconocen, no muestran pruebas, ellos son los más interesados en la auditoría(…).

—¿Ha conversado con el alcalde Carlos Ocariz?

—No, la única vez que coincidí con él fue en un programa de radio,aquí en Caracas, hace como una semana, fue un encuentro amigable, sin violencia ni confrontación.

—¿Qué decían sus encuestas?

—Los resultados obtenidos en estas elecciones fueron cercanos a las proyecciones que teníamos. En Miranda nos daban empate técnico y se hizo un esfuerzo en la campaña, también en otras regiones. No era como decía todo el mundo, que ganaba la oposición. El problema de la oposición es que hizo política desde las redes, mintieron.

—¿Qué lecciones dejó la contienda?

—El pueblo demostró su consciencia política, no se puede engañar, y el chavismo a pesar de las dificultades que tiene, porque las tiene, pudo avanzar. Hay una oposición llena de errores y engaños, eso debe estar en el análisis electoral. El chavismo reconoce que hay problemas económicos, pero está trabajando, eso lo ve el elector, nadie puede negar que estamos ‘fajaos’ a nivel mundial tratando de resolver los problemas, mientras que la MUD pide sanciones al país (…) .

El elector opositor dijo que está cansado de la violencia, la mentira y nosotros creo que tenemos que reflexionar sobre Mérida, Táchira, Zulia, Nueva Esparta, qué pasó allí, por qué no se pudo movilizar más.

El chavismo debe saber administrar la vitoria del 15 de octubre.

—¿Para enfrentar las elecciones de alcaldes y las presidenciales de 2018?

—No solamente de cara al 2018 o desde el punto electoral. El pueblo nos ha dado tres votos de confianza seguido, el del simulacro de la Constituyente, la elección Constituyente y las regionales.

