Henry Falcón le responde “a la jauría” que lo ataca en Twitter

By biendateao

A propósito de la polémica reacción del Gobernador de Lara, Henri Falcón respecto a la amenaza militar de Estados Unidos sobre Venezuela, la ola de críticas contra el político “opositor” no ha cesado por lo que este volvió a responder a sus detractores.

“La Jauría que me ataca por condenar una posible intervención militar en nuestro país, no me sacaran de mis Principios Democráticos!!”, fueron sus palabras a través de Twitter.

Asimismo Falcón insistió en que se “desmarca” de cualquier intervención militar promovida por Estados Unidos. E instó a los líderes opositores a fijar posición frente el hecho.

“Yo me Desmarco de cualquier Intervención Militar promovida por los EE.UU al costo que sea! DONDE ESTAN LOS LÍDERES QUE LA APOYAN? Que hablen”, manifestó.

En este sentido destacó que con la misma fuerza con la que se oponen y critican al Gobierno de Nicolás Maduro, hay que condenar las pretensiones de intervención militar en el país. Y sentenció que el “silencio es cómplice”.

La Jauría que me ataca por condenar una posible intervención militar en nuestro país, no me sacaran de mis Principios Democráticos!! — Henri Falcón (@HenriFalconLara) 12 de agosto de 2017

A Maduro lo vamos a SACAR los VENEZOLANOS con VOTOS no con las BALAS de TRUMP!! — Henri Falcón (@HenriFalconLara) 12 de agosto de 2017

LAS REACCIONES:

Las palabras de Falcón lejos de calmar el ánimo de sus detractores, alborotó aún más el avispero llenando de críticas los comentarios en rechazo a la oleada de señalamientos negativos.