Hugo Delgado: Agenda para el otro día

Antes de las tres de la tarde, el militar que participaba en el Plan República,-con mucha seguridad- pronosticaba que la oposición lograría máximo 6 gobernaciones y la participación sería de 60%. Las cifras son exactas y llama la atención que supiera la información tan precisa con antelación. Inmutable, como ya la caracteriza, la presidenta reelecta ilegalmente, Tibisay Lucena, con su imagen regordeta y acompañada de sus cómplices recorrió el pasillo hasta llegar a la “sala de sentencias” del Consejo Nacional Electoral, para informar al país el nuevo fraude cocinado en la sala de totalización, “el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) arrasó en las elecciones de gobernadores”.

Era la culminación de una jornada con todos los ingredientes de favoritismo, parcialidad, atropellos del Plan República, violación de las normativas electorales y amenazas incontroladas de los colectivos rojitos, todo ante los ojos de los ciudadanos votantes y la comunidad internacional. Pero este nuevo fraude no se puede evaluar solamente con lo ocurrido el 15 de octubre. Hugo Chávez haciendo caso a su gestor Fidel Castro, trató de replicar el modelo de participación electoral cubano. Como lo dijo Fidel en una de sus tantas entrevistas, cuando fue interrogado sobre la participación de un partido único durante 50 años y un porcentaje de aceptación de casi el 100%, “solo creamos un nuevo modelo de participación diferente a las democracias capitalistas”.

El nuevo modelo era con cero disidencia, líder único y el mandato del partido comunista, tal como se instauró en Cuba, China, Corea del Norte y la Unión Soviética; esa es la réplica que intenta instaurar el chavismo en Venezuela. Esa es la herencia del comandante eterno que ahora repite Nicolás Maduro y su camarilla de militares y civiles corruptos. No hay peor pecado en las sociedades que permitir que los bandidos hagan las leyes y -obviamente- las violen. Eso se hizo siempre en la historia nacional, pero ahora actúan sin escrúpulo alguno. Así funciona Tiby, Nico, Diosdado, El Aissame, la desubicada Delcy y su irónico hermano Jorge Rodríguez,

Decir que el proceso se pactó en un diálogo inexistente y que transcurrió en total paz y calma, es una mentira que solo ellos creen, porque las denuncias de las irregularidades fueron por miles. Cuando la cuestionada cúpula militar asegura que todo se hizo en paz, amor y aplaude cínicamente el comportamiento ejemplar del CNE, muestra la unión del sector castrense y los políticos chavistas, un triste legado fantasmal que acompaña al país a través de toda su historia republicana.

El chavismo trata de imponer la aceptación de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, vende la idea que su mandato permitió realizar las elecciones y que Nico –respetando la legalidad- acepta sus preceptos. Nada más lejano de la verdad. Los sectores demócratas y la comunidad internacional no la reconocen porque su proceso electoral violó la normativa constitucional. Ahora los cuestionados gobernadores se proclamarán ante ella, pero esto no termina ahí. Lejos de resolver las tensiones, dice el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, “estas se van a agudizar”.

Ya la comunidad internacional cuestiona el proceso de elección de gobernadores y la oposición tiene la obligación de presentar las pruebas del fraude. Pero ajeno a los asuntos políticos hay un asunto grave que no tiene solución a la vista, la situación económica. La inflación intensificada en los últimos dos meses ha dejado a gran cantidad de venezolanos fuera de las posibilidades de comer, los precios son inalcanzables, el dólar que marca los precios (aunque el gobierno no lo acepte) superó la barrera de los Bs. 30 mil, el ejecutivo nacional no tiene dólares para seguir la fiesta y la mayor parte de la población no puede adquirir los alimentos básicos.

¿Cómo se explica que un gobierno con un escenario totalmente adverso logra 17 gobernaciones? Según Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, “la MUD debió encarar la desilusión de sus simpatizantes tras no lograr su objetivo en las protestas, pero Maduro enfrenta una impopularidad del 80% ante la abrumadora situación económica que agobia a los venezolanos. En una de las peores crisis de su historia, Venezuela, golpeada por la caída de los precios del petróleo -fuente del 96% de divisas-, sufre escasez de alimentos y medicinas, una caída del PIB que el FMI calcula será de 12% este año y está al borde de la hiperinflación.

Es una realidad que supera cualquier plan político de control. Afrontar lo que viene implica un cambio de mentalidad en los sectores democráticos de la sociedad venezolana. Las instituciones universitarias, colegios, organizaciones civiles, Etc., están obligadas a repensar su accionar, porque está comprobado que el contrincante está dispuesto a todo por mantenerse en el poder. Su control en la estructura formal le da el toque de legitimidad necesario para navegar en medio del huracán.

La copia al carbón de la realidad cubana y su control social y político, le ha permitido al chavismo burlar todo cerco jurídico, primero a Chávez y ahora a Maduro, para mantenerse en el poder, con la anuencia y el comportamiento burocrático de la comunidad internacional, principalmente la de Latinoamérica, embrujada por el comandante eterno y su botija de dólares, y hacerse cómplice de los atropellos electorales (lo de Nico no es nuevo) y su injerencia en los asuntos internos de muchos países.

Repensar la estrategia futura, implica entender de una vez por todas que no se tiene un rival demócrata, es un régimen dictatorial que irrespeta cualquier limitación legal o compromiso. ¿Acaso no lo han visto con las negociaciones, los eventos electorales, los hechos de corrupción sin sanción, la violación de los mandatos constitucionales o el acomodo de las elecciones a su conveniencia –incluso la de septiembre de 2012 cuando salió electo irregularmente el comandante eterno-? Todavía no se entiende que el pensamiento comunista lucha contra los valores occidentales y en esos menesteres los Castro son maestros.

Venezuela lo ha vivido durante 19 años de régimen chavista. Difícilmente Raúl Castro soltará la presa que chulea y el venezolano culturalmente acostumbrado a que le den su tajada de la renta petrolera, peleará por ese pedazo hasta el final. El país necesita superar el modelo rentista petrolero y convertirse en una verdadera sociedad productiva, económica e intelectualmente. Lo que vive la nación lo demuestra los que huyen de esta dura realidad, cuando asumen responsabilidades y trabajos que nunca harían aquí. Incluso en países como Colombia, Ecuador, Chile, Perú, etc., caen en el indigno papel de mendigos.

El éxodo de Marielitos en los 80 le permitió al dictador Fidel eliminar la presión social producida por la caída del comunismo en la Unión Soviética y el corte del subsidio parasitario que recibía. A raíz de la caída de los precios petroleros, el Gobierno del ilegítimo Nicolás no puede mantener la enorme clientela parásita que vive de las migajas, de las míseras cajas de comida y esperanzados en recibir un pedazo de torta más grande para solventar sus penas. La salida de más de 2 millones solo favorece al Gobierno porque le reduce la presión, traslada sus problemas a los vecinos y disminuye el caudal de votos de los demócratas.

Un cambio de visión y acción implica revertir el sentido de responsabilidad para con el país, y el verdadero amor (no el pregonado con odio y burla por el chavismo) por la patria tiene que demostrarse luchando contra un régimen ilegítimo, autoritario, corrupto y narcoterrorista. Tamaño compromiso no puede verse con intereses mezquinos de grupitos que pelean por un pedacito de la torta del poder, implica ver al país de forma integral, construir una verdadera agenda común e integrarse con los aliados internacionales para lograr la salida del nefasto gobierno chavista.

Las lágrimas, la desilusión y la falta de fe, no tienen cabida en este momento. Al delincuente hay que desnudarlo mostrando sus fechorías, de lo contrario no lo puedes acorralar. A quienes critican cómodamente desde el confort de la redes sociales o los bares y café de Miami, la victoria en las elecciones del 6 D de 2015 o la participación en las regionales del 15 O de 2017, la sociedad les exige que muestren sus propuestas, que vengan y luchen como lo hicieron los ciudadanos durante cuatro meses ¿Si los demócratas no van a la confrontación regional, ustedes creen que Nico y su pandilla no hubieran escogido a o los nuevos gobernadores, tal como lo hicieron con los asambleístas de la ANC?

La lucha es en todos los frentes y los demócratas fallan porque no tienen “agenda para el otro día”. Este 15 O el fraude fue evidente. Es responsabilidad de los demócratas demostrar los hechos y a sabiendas que no hay instancia nacional confiable, tendrá que acudir a los organismos internacionales y denunciar los atropellos, el ventajismo y la violación de los derechos humanos a los que fueron sometidos. Estados Unidos ya tomó medidas sancionatorias y pronto la hará la Comunidad Europea, Queda en manos de la dirigencia venezolana unificar su estrategia y afrontar lo que viene. La BBC de Londres en su edición del 16 de octubre de 2017 presagia: “Justo cuando empezaba a volver la calma a Venezuela luego de que terminasen los meses de violentas protestas callejeras, esta abrumadora victoria gubernamental trae más incertidumbre y la posibilidad real de más conflicto en el futuro”.