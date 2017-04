Hugo Delgado: La fase del terror

By redaccionbd

El guión está escrito. El comunismo lo aplicó bien. A la tumba llevaron millones de personas, en los gulags de José Stalin, en las cárceles chinas de Mao Tse Tung, en la revolución de Khmer Rouge de Camboya, en la Cuba de Fidel y Raúl Castro. “Quien no piensa como yo es un traicionero de la patria, es un apátrida, es digno del desprecio y su degradación como ciudadano”, frases como esas salieron del propio gestor de este mamotreto ideológico, llamado socialismo del siglo XXI, Hugo Chávez Frías ¿Piensan -acaso- los venezolanos, que de tamaño desprecio iba surgir el progreso o una sociedad justa, llena de amor y fraternidad? Pues no, y lo evidencia el deterioro moral del país y su crítica situación.

Esa misma realidad la vive Venezuela. No es sorpresa porque los hilos del poder se mueven en Cuba. Sí, primero Fidel Castro, hoy Raúl Castro. Los dudosos crímenes, las insólitas condenas, la violación de todo vestigio de legalidad ocurre diariamente, desde hace 18 años, cuando el comandante eterno, inició esta lapidaria fase de la historia de Venezuela, que no es más que el doloroso cierre de un período caracterizado por un Estado todopoderoso, enriquecido por la renta petrolera, corrupto y fortalecido por su presencia omnipresente en una sociedad altamente burocratizada.

Y para muestra un botón. Narra una funcionaria de la industria petrolera que algunos de sus colegas, desesperados por la situación económica, la baja remuneración y la presión a la que están expuestos, son aterrorizados cuando renuncian. Los acusan de “traición a la patria” y son chantajeados para evitar su partida. Varios casos enarbolados por la justicia chavista son producto de equivocados procesos y denuncias sin fundamento, que sólo buscan el “show mediático de la lucha frontal contra la corrupción”. Nada más lejano de la verdad, porque los grandes saqueadores de Petróleos de Venezuela están libres.

Eso no es novedoso, decía la funcionaria; en la industria da terror trabajar, conversar, opinar e incluso se hace el trabajo con miedo a cometer cualquier error porque hasta la cárcel puedes ir, sin respeto alguno a tu condición humana y tus derechos”. El cuerpo de seguridad que hace los seguimientos parece no tener límites, no responde a ningún mandato y como buenos apéndices político-militares sólo obedecen.

Al extrapolar la realidad vivida por una humilde funcionaria con el resto del país, se evidencia que Venezuela transita por una fase de terror generalizado, producto de la debilidad de un régimen que no puede negociar y mucho menos entregar el poder, porque “el rabo de paja es muy largo”. Los oscuros negocios con el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción, los hace vulnerables a la justicia internacional, por eso cualquier diálogo involucra una gran carga de impunidad, y es difícil negociar tantos asuntos juntos.

El ilegítimo presidente, Nicolás Maduro, al ritmo de su caída tomó las cartas represivas más destacadas del radicalismo chavista. Tareck El Aissami y Néstor Reverol, son los más representativos de un gabinete presidencial que no tiene mucho que mostrar, y es precisamente ese deterioro e incompetencia las que propician las salidas de fuerza, que están mostrando a un régimen que trata de proyectar fortaleza, cuando en la realidad es todo lo contrario.

Era obvio que la historia se encargara de pasar la pesada factura, luego de 18 años de desaciertos, corrupción y negligencia; la situación se agravó en los últimos tres años, producto de la incompetencia de Nicolás Maduro, pero el grueso de los problemas lo generó el comandante eterno, cuando creyéndose el redentor de las causas justas, desató una estrategia de expropiaciones, importaciones de alimentos y productos básicos para destruir a los potenciales industriales opositores, planes absurdos y una proyección internacional con miras a convertirse en un líder mundial a un alto costo en dólares; mientras, la miseria y la destrucción del aparato productivo se entronizaban en Venezuela hasta llegar a las condiciones de crisis humanitaria que hoy la sacuden.

Las protestas generalizadas, aunadas a la presión internacional, la caída de los precios petroleros, el endeudamiento externo y la quiebra generalizada de la economía nacional, no dejan otra alternativa que el terrorismo de Estado. Claro está, que Nicolás y sus cómplices no van a rendirse fácilmente, el chavismo conserva su poder en la estructura formal del Estado y lo está utilizando para atemorizar a una sociedad agobiada por la miseria, la inseguridad y la desesperanza.

Sin escrúpulo alguno, Nicolás y sus expertos represores, siguiendo las directrices de la dictadura cubana, han desatado su poder de fuerza y el control que tienen sobre los medios de comunicación. Unidos a sus socios del Foro de Sao Pablo intentan contrarrestar la avalancha de críticas de organizaciones y países que se han dado cuenta que el chavismo, en el fondo, buscó establecer un régimen autoritario, aprovechándose de las bondades de la democracia y los petrodólares.

Lo acontecido en las últimas semanas, luego de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, usurpando las funciones de la legítima Asamblea Nacional y violando la inmunidad parlamentaria, es una ratificación del quiebre del chavismo. El rechazo del 80% de la población a la figura de Nicolás refleja que el control de la estructura formal del Estado no es garantía de estabilidad, más cuando el pueblo ya decidió el cambio y esa tendencia es irreversible.