Hugo Delgado: Venezuela llora

By biendateao

Si Maquiavelo viviera hoy, quizá empezaría por decirnos que asumamos más responsabilidad por nuestros problemas, en lugar de culpar a determinados líderes o al “sistema”. No cabe duda de que los políticos engañan, inflaman, difunden “noticias falsas” y “hechos alternativos”; pero algunos ciudadanos son tan quisquillosos respecto a su honor, tan propensos a caer en el pánico, que se cumple la máxima de que “quien engaña siempre encuentra a alguien que se deja engañar”. No cabe duda de que las democracias actuales son inmensas máquinas impersonales manejadas por personas a las que parece importar más su carrera que el bien público. Pero los ciudadanos que desean el cambio deben organizarse y trabajar para lograrlo, no dejar todo en manos de extremistas o grandes salvadores que les prometen transformar el sistema. Cuando la gente está harta e irritada, apunta con perspicacia Maquiavelo, le es muy fácil “convencerse” de que un líder de comportamiento ilegal y “vida sin escrúpulos puede hacer que surja la libertad”. Pero el resultado nunca es el esperado.

(Erica Benner es investigadora en la Universidad de Yale y autora de ‘Be Like the Fox: Machiavelli’s Lifelong Quest for Freedom’ 2016. Artículo publicado en el diario El País, 22 de octubre de 2017).

La empresaria se fue a Orlando, vivía cómodamente en Maracaibo, tenía su propio negocio, no tenía deudas, el local era de su propiedad, trabajaba cuando quería, su hija había salido del país alegando persecución política una mentira más para pedir el asilo, no era la excepción, ya muchos nacionales lo han hecho y habilidosos abogados norteamericanos cumplen con el tramite gracias a los jugosos pagos. Ella se marchó agobiada por la tensión interna, la decepción, ahora limpia habitaciones en algún famoso resort en la ciudad de los famosos parques. Qué importa limpiar si gano en dólares y puedo comprarme un carro.

Es cierto, lo decía el fallecido periodista y diplomático venezolano, Pablo Bassim en la década de los 90 en una de sus innumerables tertulias, “el gran problema de Venezuela es que no tiene dolientes. A nadie le duele el país”. En la Universidad del Zulia los jóvenes que estudian Ingeniería, Medicina o Administración, entre otras, luchan contra el tiempo para graduarse y marcharse del país. Los padres les recalcan que deben irse para que tengan futuro y los profesores refuerzan la tesis. Si la generación preparada y profesional se marcha qué futuro puede tener la tierra que los vio nacer. En el período de los gobiernos adecos y copeyanos poco importó hacia donde dirigían la nación, el daño lo profundizó el comandante eterno Hugo Chávez, cuando entregó a los más bajos intereses nacionales e internacionales a la dolida patria de Bolívar. Venezuela llora la indiferencia de sus hijos y más de quienes deberían colocarse sobre sus hombros su destino.

Ahora Venezuela evidencia una falta de compromiso de sus grandes mayorías. Es inaudito que una sociedad enferma económica, política y socialmente, con más de 80% de rechazo hacia el ilegítimo presidente, Nicolás Maduro, con militares y mandatarios corruptos e ineficientes, mantenga a un régimen autoritario y fascista solo porque una estructura fraudulenta(Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo de Justicia, Asamblea Nacional Constituyente y militares) se niega a reconocer que son minoría y no van a solucionar los graves problemas que están llevando al país hacia el barranco.

Reforzando el análisis de Benner, el analista venezolano, Moisés Naím escribió en el País el pasado 22 de octubre de 2017 su artículo “Peor que los malos líderes son los malos seguidores”, señalando lo siguiente: “El mundo tiene un problema de líderes. Hay demasiados que son ladrones, ineptos o irresponsables. Algunos están locos. Muchos combinan todos estos defectos. Pero también tenemos un problema de seguidores. En todas partes, las democracias están siendo sacudidas por los votos de ciudadanos indolentes, desinformados o de una ingenuidad solo superada por su irresponsabilidad”.

Las últimas elecciones servirán de filtro depurador para determinar quien es quien en este episodio histórico de Venezuela. El padre S.J. Luis Ugalde en su artículo “Levántate y camina” publicado en El Nacional el 22 de octubre de 2017, señala que “la dictadura se atribuyó el triunfo en las elecciones a gobernadores del modo como lo hacen los dictadores, que deciden hasta el porcentaje (94% o 60%) que les conviene como meta… Ante el hecho de que 80% de los venezolanos repudiamos esta dictadura, el gobierno tenía que preparar cuidadosamente el conjunto de trampas y manipulaciones….La gran mayoría de la población y de la dirigencia opositora esperaba que con una participación opositora masiva de la población y con diligentes testigos de mesa en todos los rincones del país, tenía la posibilidad de triunfar impidiendo el fraude sistemático que se proponía el gobierno y de ganar la mayoría de los gobernadores”.

Ugalde afirma que “la dictadura está más desesperada y decidida a imponerse sin cuidar mucho las formas, pues ya el mundo la ve como dictadura”, materializando la tesis de Nicolás Maquiavelo expuesta por la investigadora Erica Benner, “Los argumentos más enérgicos de El príncipe plantean que el unilateralismo egocéntrico es una forma muy poco realista de adquirir seguridad. Las victorias nunca están aseguradas sin cierto grado de respeto”, dice en un fragmento que la mayoría de los estudiosos suele pasar por alto; “sobre todo, respeto a la justicia”.

En una crítica certera, Ugalde escribe “Por otro lado la oposición democrática ha demostrado que no tenía ni la organización ni la unidad ni la conexión con la gente movilizada, imprescindibles para enfrentar eficazmente a un gobierno aferrado a su supervivencia totalitaria. Pero lo que no puede controlar esta dictadura es que en los últimos largos meses viene acelerándose una inflación que este año va a pasar de 1.000% y el próximo se anuncia superior a 2.000%, con su brutal empobrecimiento y desesperación para la población, ruina para la empresa productiva. Un gobierno corrupto, inepto (salvo para la trampa política) y aferrado a un modelo totalitario que destruye los derechos fundamentales a la vida, la salud y la libertad, tiene delante una realidad que se agrava cada día y no se resuelve con trampas electorales”.

Quienes acudieron a votar en las elecciones regionales, el pasado 15 de octubre, estaban conscientes de los riesgos. El objetivo democrático era hacer más difícil la trampa que el chavismo preparaba. Todo dependería de la logística de los demócratas. Sin embargo, las operaciones psicológicas cubano-chavistas permearon en el corazón de los demócratas y utilizando el andamiaje legal del CNE, el TSJ y el sector castrense se logró debilitar a los contrincantes, logrando –por ejemplo- que los cuatro gobernadores de Acción Democrática reconocen la legalidad de la ANC, aumentando la legitimidad del régimen.

Qué hay de esta acción del gobierno de Maduro y de AD, sin duda los intereses del país se fueron al pote de la basura, y solo prevalece la seguridad para mantenerse en el poder. Venezuela poco importa. Queda ver si los rumores de negociaciones para facilitar la salida del ilegítimo son reales, y si Henry Ramos Allup, conocedor de las telarañas políticas, logra lo que nadie ha hecho, poner fin al chavismo. O si en algún momento saldrán las razones de los silencios de Leopoldo López y de los disidentes del gobierno. O las razones de la ineficiente logística de Henrique Capriles para movilizar a los votantes desplazados de sus centros de votación en el estado Miranda. O acaso, Henry Falcón, explique porque horas antes del cierre del proceso de votación, denunció irregularidades y luego aceptó como un corderito los resultados risibles de la rechoncha y cínica presidenta del CNE, Tibisay Lucena. Son respuestas que la historia se encargará de dar.

El ex canciller mexicano, Jorge Castañeda, en su artículo “Venezuela y la presión internacional (El Nacional 22 de octubre de 2017) enfatiza en la importancia de la presión internacional latinoamericana, norteamericana y la Comunidad Europea, para cercar a la dictadura de Maduro. A pesar de la crítica al anunció de Donald Trump de “no descartar la opción militar para solucionar el problema”, Castañeda no refiere a las consecuencias de este aviso y la evidente amenaza que representa para la seguridad de Estados Unidos el narcoterrorismo venezolano. Tampoco hace alusión a que el anuncio del mandatario norteamericano provocó un revolcón en la diplomacia soñolienta del continente.

El padre Ugalde recomienda en estos turbios momentos “todos los demócratas debemos ser serenos y lúcidos para reconocer los propios fallos, más que echar la culpa a los otros. El país entra en un estadio nuevo y más grave, que solo con unidad y claridad estratégica frente a la dictadura y con apoyo internacional podrá salir de este régimen y emprender la dura tarea de la reconstrucción”.

Benner en su investigación sobre la clásica obra de Nicolás Maquiavelo (1513) pensaba en su lección máxima “señalar a los ciudadanos que sus errores fueran suficientes para que se despertaran y se alejaran del abismo. Maquiavelo nos ayuda a interpretar con agudeza las señales de peligro político, y su vida y sus palabras nos enseñan a no crear nuestros propios infiernos políticos, ni empeorar los que ya tenemos”.