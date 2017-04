Hugo Delgado: Y al tercer día resucitó

By redaccionbd

Y al tercer día resucitó de entre los muertos… El domingo 16 de abril de 2017, la alegría pascual llenó de fe y esperanzas a las almas de la humanidad, y en especial de Venezuela ahora más cercana a la espiritualidad producto de la compleja situación que viven sus ciudadanos. Un viraje necesario para una sociedad ávida de reencuentro, de búsqueda de una confianza perdida, diluida en una atmósfera controversial, en la que dos visiones de país libran una cruenta batalla, unos por imponer una dogma único, otra por abrir un espacio de participación, democrática y honesta.

Luego de dieciocho años de una propuesta inviable porque responde a un modelo socialista desfasado, corrupto e ineficiente, se abre el espacio para que la sociedad se prepare para el gran salto, de superar el modelo basado en el rentismo petrolero, la burocracia y del Estado todopoderoso, a otro con una participación real, institucionalidad fuerte, basado en el estudio y el trabajo productivo. Al contrario de lo esperado y de la estrategia oficial de utilizar la Semana Mayor como el somnífero perfecto para acabar con la protesta, los venezolanos arreciaron sus expresiones de inconformidad.

En estos convulsionados tiempos, el reencuentro con la espiritualidad destacó en la comunidad venezolana. La Pascua floreció como buscando en cada uno lo mejor de su fe, para emprender el nuevo reto que implica construir una Venezuela diferente, afianzada en los valores ciudadanos, respetuosa de sus instituciones, confiada en sus hijos, en su futuro y sobre todo en su hermandad. La Semana Mayor sirvió para hacer esa gran reflexión, sobre el país que protesta ante la injusticia y busca su espacio para levantar una sociedad mejor.

Cristo al vencer la muerte y la desesperanza crea la ilusión en el hombre de esa búsqueda incesante, que le acompaña a través de su historia, y Venezuela no es la excepción. La angustia vivida por los ciudadanos desesperanzados, se refleja en su caminar, en sus temas cotidianos, en su actitud y comportamiento diario. Más que hambre, medicinas e inseguridad, al venezolano de hoy lo aturde su escaso compromiso con su país, su precaria confianza en lo que puede hacer, su poca hermandad (observen como un bachaquero explota las necesidades básicas de sus conciudadanos, al militar poco le importa el efecto negativo que ocasiona al permitir el contrabando de alimentos, medicinas y gasolina, o al empresario abusador que aumenta los precios sin considerar el impacto que ocasiona en la población).

Las plegarias en la noche de resurrección y del domingo de Pascua, y la posición de liderazgo de la iglesia, en estos tiempos de reflexión y espiritualidad, reflejan el desespero al que llegó un pueblo obnubilado por una falsa riqueza que nunca solucionó sus problemas de fondo, y sólo sirvió para que una camada de políticos y militares usurparan sus recursos en beneficio propio, mientras las barriadas y los cerros morían de inanición a la espera de un mesías que le permitiese alcanzar un pedazo de la torta petrolera. Pero ese sueño se desvaneció mientras las cuentas del gobernante de turno se engordaban en paraísos fiscales, el imperio mismo, Europa o cualquier centro financiero del mundo.

Los encantadores de serpientes y líderes mesiánicos sembraron de ilusión a una masa amorfa que pensó llegar al paraíso dorado, sin trabajar, engrosando la lista de burócratas inoperantes y corruptos, sin mérito alguno, solo esperando que la presa llegara al momento y al sitio exacto para atraparla. Pero la realidad fue implacable y esa riqueza que llegó a cantaros se esfumó y solo sirvió para llenar las cuentas –en esta fase histórica- de los chavistas y los enchufados de siempre.

En estos momentos complejos, producto de una descomposición integral de la vida nacional, los venezolanos han robustecido ese poder de crítica y protesta, para cuestionar un régimen autoritario que violando la separación de poder, el mandato constitucional, la voluntad popular y los derechos humanos de forma sistemática, no muestra signos de arrepentimiento, mucho menos de dialogo sincero, sus intereses mayores y arrogancia le impiden pensar diferente o en función de los intereses de sus conciudadanos. No es Nicolás Maduro el errado, es el chavismo como propuesta el equivocado, sus proyecto no es diferente a los errores que venían cometiendo los adecos y copeyanos y que le permitieron a Hugo Chávez llegar a la presidencia.

Lo escribió Francisco Herrera Luque, en su obra En la Casa del Pez que Escupe el Agua, cuando afirmaba que los adulantes del poder que emana de Miraflores (centro del poder en Venezuela) siempre eran los mismos, cambiaban de nombre y de moda, pero los intereses representados se mantenían en el tiempo. Lo afirmaba –también- en su libro La Tercera Ola, Alvin Toffler, al precisar porque las estructuras de la segunda ola están fracasando, simplemente porque no están interpretando los tiempos y sus propuestas e instituciones están desfasadas y no responden a las necesidades de una sociedad que tiene nuevas formas de pensamiento y esperan mucho más de sus organizaciones y líderes.

El chavismo fracasó y así Maduro prolongue su agonía va a caer. El declive de su poder es un hecho porque su modelo no responde a las expectativas generalizadas de una sociedad diferente, solo arrastra formas de pensamientos ajenas a los tiempos de la humanidad del siglo XXI, caracterizadas por el impacto de las nuevas tecnologías, la profundización de los principios democráticos, la globalización, la búsqueda de fuentes de energía menos contaminantes, intereses académicos distintos y creación de círculos de pensamiento multidisciplinarios y multinacionales.

Quienes justifican el discurso del chavismo centran su legado en la búsqueda de un mundo multipolar, una concepción humanista, una sociedad justa, equitativa y solidaria, una propuesta de nación integrada a corrientes de pensamiento democrática afianzada en el poder ciudadano; pero cuando ese supuesto legado se traslada a la realidad basta observar la situación del país para determinar hasta que punto su propuesta favoreció a los venezolanos.

El punto de quiebre del chavismo se evidenció con la precaria y tramposa victoria de Maduro en 2013, mostrando la pérdida de un capital político afianzado sobre la dádiva de los petrodólares. Concluido el festín petrolero terminó el romance social. Y su fracaso no es sólo económico, es de confianza total en las instituciones y los líderes que hoy imponen una política de terror para mantenerse en el poder, más porque defienden los intereses de los cubanos, los círculos involucrados en narcotráfico, terrorismo y corrupción. Saben que al cerrar este nefasto círculo histórico muchos pagaran sus pecados.

A quienes critican desde la oposición las posibilidades de diálogo o se hacen eco del titular del Nuevo Herald en el que se anuncia la posibilidad de realizar elecciones regionales a cambio de apagar la hoguera encendida de las calles venezolanas, deben entender que el problema no es que chavismo y demócratas conversen sobre el destino del país, el asunto es que en esa mesa tienen que estar otros puntos –principalmente- como el respeto a la separación de poder, la reestructuración del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y el llamado poder moral que sólo responde a directrices del presidente Nicolás y la liberación de los presos políticos.

Dudas siembra el amañado ministro de la Defensa, Padrino López, cuando en reciente declaraciones ratifica la lealtad incondicional de la Fuerza Armada Nacional al presidente, Nicolás Maduro. Esa expresión lanzada a la opinión pública solo generó recelo, más que confianza. El mísero papel del sector castrense venezolano, aupado por el G2 cubano, reprimiendo manifestaciones, torturando, desinformando, violando los derechos humanos, apoyando a los grupos paramilitares oficialistas responsables de saqueos y arremetidas con armas de fuego, dejan una estela de dudas sobre la institucionalidad de los militares, cuerpos de seguridad y la Policía Nacional Bolivariana.

El camino a transitar es complejo. El cierre de esta fase histórica de Venezuela implica posiciones heroicas y responsables. De algo sí deben estar seguros los venezolanos, hay grupos conversando, porque ni los demócratas ni los chavistas pueden desaparecerse mutuamente. Lo que sí es cierto es que la fuerza impregnada por esta época de reflexión y profunda espiritualidad, provocó una reacción en cadena-producto de las diversas necesidades sociales-, que difícilmente podrán contenerlas las armas, las torturas, las mentiras y los intereses cubanos que impiden la caída del dictador. Al tercer día resucitó… es un hecho bíblico inspirador, que proporciona una fuerza interior difícil de intimidar y en ese trance se encuentra una sociedad agobiada por el hambre, la inseguridad, la incertidumbre, los odios y la corrupción.