Iraida Villasmil: Votar en Venezuela

By biendateao

Para aquellos que aún se debaten en el sentimiento propio heredado de una lucha única e inigualable que nos dejó un saldo importante de jovenes caídos y tambien una diáspora inigualable de jovenes idos de su patria y familias divididas, y que nos han convertido en una nueva generación de inmigrantes, jamás antes vivido!! Es verdad, legítimos todos esos sentimientos, pero no por ello los adecuados ante el momento político que estamos por vivir este 15 de Octubre.

Necesitamos empezar a enteder que esto no es una elección tradicional a las que hemos vivido en el pasado, eligiendo gobernadores y alcaldes. Esta es la primera vez que vamos a una elección entendiendo la necesidad de avanzar y ganar espacios democráticos de luchas, similar a la ganancia de nuevas trincheras de espacios políticos que nos permitan avanzar con más firmeza al cambio que ya comienza en Venezuela.

SI!!!! Tienes que entender que nunca antes se ha requirido de una verdadera actitud más de ciudadanos que de habitantes. Pues un habitante puede darse el lujo de vivir sin estar vinculado a las tragedias que envuelven hoy nuestra vida ciudadana. El ciudadano asume, actua, aporta y avanza buscando sin rendirse el mejor porvenir de su exitencia y habitabilidad. Merecemos una Patria digna, humana de desarrollo y prosperidad que esta Revolución nos robó. Y es por ello que estos gobernadores no solo representarán el sentimiento de rechazo a este gobierno inhumano y ladrón, sino que en ellos queda la mas importante misión de rescate y lucha por el porvenir democrático del País. Ellos tendrán que dar una nueva lucha y no doblarse a las pretensiones de un gobierno y su Constituyente ilegal e ilegítima que pretende poner los grilletes de la sumisión y aceptación de un sistema que nos ha metido en la más grande de las pobreza y miseria humana jamás vivida.

Votar por ellos es votar no solo por el logro de una nueva gestión para la gente, sino que tambien y cuidado y nó , la más importantes lucha de resistencia por el rescate de la democracia ciudadana! En ellos recaerán los momentos cruciales de decirle no y mil veces que sea posible que los Venezolanos merecemos vivir Constitucional y Democraticamente con dignidad y no seguir permitiendo a esta tiranía de un sistema que nos ha traido la mayor frustración de vida a un pueblo que fuimos siempre compadrero y amigo, alegre y discharachero, generoso y afable y vernos es esta tristeza y miseria…… Vale la pena Votar como nunca antes, porque con ellos podemos ganarles terrenos, espacios y sobretodo una fuerza imprescindible para más unión y hecharle mano real a ese cambio que reclama nuestra gente.

Hay de áquel que creído de esta magna investidura de gobernador, traiciona la unidad que alrededor del rescate de la democracia se ha generado en todos los rincones y corazones de este país, púes esa traición la pagarían muy pero muy cara!!! Serán ellos los nuevos aliados para luego avanzar en devolverle a Venezuela la preciada y añorada libertad!! Sí , hermano mio, Votar hoy en Venezuela, es GANAR MAS!!!