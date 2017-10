By Redaccion BD

J Balvin a Gaby Espino: “Eres mi novia, no me niegues más”

Semanas atrás ya se les había relacionado sentimentalmente a J Balvin con la actriz Gaby Espino, esto tras una serie de mensajes que el colombiano le dejaba a la venezolana a través de su cuenta de Instagram.

Y aunque por varios días nadie dijo nada al respecto, fue hasta hace poco que un valiente reportero se atrevió a preguntarle a Espino sí era novia de Balvin. A lo que ella respondió “Sólo es mi amigo”.

Sin embargo, el reguetonero enterado de las declaraciones de Espino, J Balvin decidió publicar un video en el que le recuerda a la venezolana que “sí, son novios”.

“No sé por qué Gaby Espino me está negando en los medios de comunicación. Tú eres mi novia, tú lo sabes, tú eres mi novia. No me niegues más””, expresó el intérprete de “Mi Gente” en la red social.

Para algunos, el video de J Balvin se trataría de una broma y es que es conocido el gran sentido del humor del artista urbano.

Este vídeo de #JBalvin a #GabyEspino lo es todo hahahaha A post shared by Suelta la Sopa (@sueltalasopatv) on Oct 20, 2017 at 4:39pm PDT



