Jaua: No tengo la menor duda que la oposición tomó el camino de la insurgencia armada

El jefe de la comisión presidencial de la constituyente, Elías Jaua, defendió este sábado la propuesta de la constituyente del presidente Nicolás Maduro asegurando que es la única forma de lograr la paz en Venezuela.

Así lo dijo en el programa La Hojilla por VTV.

“Después de tanto insistir no es posible, no va a haber diálogo. Ellos decidieron un camino, el camino de la insurgencia armada. Yo no tengo la menor duda de eso. No la tenemos”, dijo.

“Discúlpame Elías”, intervino el moderador Mario Silva, “que yo no los llamo subversivos. Subversivos somos nosotros. Ellos son fascistas y criminales, terroristas”.

“Ellos no quieren elecciones”, continuó Jaua. “Si ellos quisieran elecciones, Mario hubiesen cumplido el acuerdo que firmaron con la presencia del enviado del Papa, que era una ruta sencilla: ellos desincorporaban en plenaria los tres diputados, salían del desacato, el Tribunal reconocía la legitimidad de la mayoría que ellos tienen, no calificada pero mayoría, y se repetían las elecciones en Amazonas de los 5 diputados de Amazonas, se hacía el cronograma que comenzaba por la validación de los partidos… pero a ellos no les interesan elecciones, entre otras cosas por las múltiples facciones de la MUD… cada uno va trancando el juego. Frente a eso, ¿qué hace el presidente Nicolás Maduro? ¿Sigue una normalidad que no es posible? … Pero a ellos no les interesa esa normalidad e inmediatamente vino la emboscada, la violencia, mucho menor en extensión y en fuerza que la del 2014 pero mucho mas llena de odio y por eso el saldo de muertos en un mes ya casi alcanza lo que ocurrió en seis meses en 2014”.

“La Salida”, precisó Silva.

“Ante eso, el presidente Nicolás Maduro apela a una salida revolucionaria, democrática”.