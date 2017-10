Jesús Castillo: La derrota del triunfo político

A una semana de haberse realizado las elecciones a gobernador en Venezuela los cincos gobernadores electos de los Estados Táchira, Nueva Esparta, Mérida, Anzoátegui y Zulia se encuentran desojando una flor para que el último pétalo le diga si asistir o no a la Asamblea Nacional Constituyente, un dilema que debió estar resuelto antes de las elecciones porque ese gallo ya estaba cantando y mucho más cuando las proyecciones de triunfo antes del 15 de octubre de 2017 eran de 18 gobernaciones a favor de la MUD, si los gobernadores electos van a la ANC, ¿Cuáles escenarios podrían enfrentar?: 1. Que legitimen lo que tanto han señalado como ilegitimo; 2. Que los electores radicales los tilden de traidores; 3. Que los aliados internacionales se pregunten ¿si la ANC no es legítima para que asisten?; 4. Que una vez que asuman las gobernaciones, el gobierno nacional les quite las competencias de salud, educación, seguridad, cultura y los ahogue presupuestariamente; 5. Que no pase nada y la noticia dure 72 horas y de no asistir el riesgo más alto es que los inhabiliten y convoquen a elecciones de nuevo.

En ciencias políticas se aprende que “Es mejor ser una minoría ruidosa que una mayoría en silencio”. Habría que preguntarles a estos gobernadores electos si ellos tenían pensado no asistir a la ANC ¿por qué aceptaron participar en unas elecciones convocadas por la ANC? y para qué gastaron tantos esfuerzos y recursos en unas primarias y luego en una campaña, aunque jurídicamente existan muchos elementos que afirmen que la ANC es inconstitucional, en Venezuela es la que se impone, y sus actos son obligados a cumplirse.

El gobierno sigue ganando espacios con poco apoyo popular gracias a los errores de su adversario político (MUD) que debería ser incinerada y darle nacimiento a otra organización renovada en imagen, tácticas y estrategias que comprenda que para vencer al gobierno se debe ser más audaz y lograr ocupar espacios, si vemos el vaso de agua medio lleno, la oposición pasó de tener tres gobernaciones a tener cinco y el gobierno, de tener veinte ahora tiene dieciocho, es evidente que los electores están extenuados de tanta fatiga política que no resuelve los problemas, la abstención es una clara demostración que los ciudadanos creen cada día menos en el Consejo Nacional Electoral y en sus líderes políticos, el 15 de octubre se demostró que quien tenga más recursos y comida que regalar gana elecciones y de seguro esa será la estrategia del gobierno para las elecciones a alcaldes, dividir más a la oposición, regalar mucha comida y seguir estimulando a la abstención que le daría el triunfo en por lo menos 280 alcaldías de las 335 que existen en el país.

El gobierno está celebrando los resultados del 15 de octubre una vez más ganan con poco apoyo popular y un amplio apoyo institucional, su adversario se convierte en su mejor aliado porque al final no pueden comprobar que hubo fraude y participa en elecciones, a pesar de todos los obstáculos. La oposición esta emboscada, si juramentan a los gobernadores en la ANC la legitiman y si no los destituyen; y en pocos días la gente solo se acordará de unos gobernadores que ganaron las elecciones y nunca ejercieron sus funciones.

El hambre domina la conciencia del ciudadano, a mayor hambre el gobierno se hace más necesario debido que es quien puede resolver los problemas para muchos ciudadanos (aunque es el propio gobierno quien los causó), lo que obliga a la oposición a pensar nuevas maneras para frenar el avance del gobierno, porque si los ciudadanos se convencen que solo el que causa los problemas los puede resolver se corre el riesgo que el gobierno, sin importar lo malo que es, siga de pie. Como lo dijo Sósimo Álvarez “Cuando un ciudadano solo consigue sobrevivir por las dadivas que les da el gobierno de turno, la comida se convierte en la más atractiva oferta electoral”.

articulosjesuscastillo@gmail.com @castillomolleda

S.H. Jesus Castillo Molleda (Politólogo, Profesor, Emprendedor, Locutor)