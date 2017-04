Jesús Castillo: “La única salida de este gobierno es con elecciones”

By redaccionbd

El politólogo zuliano, Jesus Castillo, advirtió este miércoles, que se han creado falsas expectativas con respecto a la salida del gobierno nacional. “La frustración podría ser mayor de no ser cumplida. La única salida de este gobierno son las elecciones, con marchas no se marcha este gobierno”

Recordó en entrevista con el periodista Dámaso Jiménez, en Dámaso 2.0 por Éxitos 89.7fm..que la manifestaciones han sido producto de las declaraciones de la fiscal Luisa Ortega Díaz que confirmaban la ruptura del hilo constitucional, no fue una estrategía de la mesa de la unidad.

Indicó que no existe una nueva sociedad involucrada en la protestas, “en las manifestaciones de la Francisco Fajardo, estan involucrados los mismos actores políticos y la misma sociedad civil que siempre ha marchado”.

Para Castillo, las manifestaciones no se mantendrían luego de semana santa, y señaló como una “estrategia peligrosa” la marcha pautada para el próximo 19 de abril, “ese día fue escogido por el CNE para proclamar a Nicolas Maduro como presidente, ese día cumple 4 años en el poder y habrá actos conmemorativos a la firma del acta de la independencia”

Explicó que dentro del PSUV, Nicolás Maduro es una gran ventaja, por ser considerado el responsable de la crisis y no el partido del gobierno, “eso en el algún momento podría resolver oxigenarse en el futuro si sacrifica a Maduro, aunque dentro de las fuerzas del Psuv, no hay mas fuerte que Maduro “.

Lea el reciente artículo de Jesús Castillo: Sensación de Salida

Biendateao -Marlyn León