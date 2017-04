Jesús Castillo: Rosales vs Guanipa

En un reciente estudio de opinión realizado por la Fundación Zulia Productivo en 14 municipios del estado Zulia, en entrevistas a 2700 familias se evidenció que las preferencias dentro de los sectores que apoyan a la Mesa de la Unidad Democrática (para el desarrollo de unas primarias para elegir al candidato para optar al cargo de gobernador del Estado Zulia en unas futuras elecciones en el supuesto que estas se realizaran para diciembre del año 2017) están entre dos figuras políticas, el diputado Juan Pablo Guanipa y el ex gobernador Manuel Rosales. Los resultados del estudio dejan claro que una división de los aliados de la MUD (de sacar dos candidatos por separado), le abriría una alta posibilidad al candidato del PSUV de ser electo.

Dada a la inhabilitación política de Rosales, se ve obligado a buscar una opción para presentar en las primarias que represente ser una opción de sus filas, por cuanto él, de seguir inhabilitado no podría medirse en unas posibles elecciones. Por su parte, Juan Pablo Guanipa ampliaría las posibilidades de ser el abanderado de la MUD en el estado Zulia al no tener un adversario fuerte dentro de las filas opositoras. En este contexto, al analizar las tendencias que revela el estudio de opinión, se infiere la necesidad de que Guanipa y Rosales se entiendan de inmediato, porque unidos son una fuerza pero divididos solo son una opción.

Durante los días santos se aseguró que UNT nombró a una comisión para conversar con Primero Justicia y Voluntad Popular con el propósito de resolver el tema de las divisiones en la MUD Zulia y el protagonismo entre algunos de sus miembros, la prueba de ello se verá reflejada en la actividad convocada por los partidos políticos de la oposición el próximo miércoles 19 de abril de 2017. En tal sentido, si hacen una actividad donde participen todos se dejará claro que la sensatez ganó, pero de existir dos concentraciones, una con UNT y AD; y otra con PJ y VP, se evidenciará que el egoísmo e inmadurez predominó. De no resolverse pronto esas diferencias podrían desanimar a sus seguidores, quienes se mantienen firme en contra del gobierno, pero sin reconocer liderazgos particulares.

Muchas expectativas surgen en los sectores que adversan al gobierno, quienes sienten que se abre una oportunidad de que renuncie el Presidente, así como de un llamado a elecciones generales. En este escenario, muchos dirigentes aprovechan los últimos acontecimientos para hacerse visibles y dar a entender que ellos están haciendo todo lo posible para lograr los objetivos mientras otros no hacen lo suficiente. En el caso del Zulia, Juan Pablo Guanipa acompañado por dirigentes políticos de la Alianza de la MUD que representa Voluntad Popular y Primero Justicia han realizado una serie de actividades en la ciudad de Maracaibo y han organizado otras en San Francisco y la Costa Oriental del Lago en donde han dejado claro que los miembros de la otra ala de la MUD Zulia, representada por AD y UNT, no han sido activos en las agendas de calle, lo que obligó a Rosales a aparecer en una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá el pasado martes 11 de abril de 2017 y el 12 de abril en un programa de televisión regional.

Son varios escenarios que vale la pena tener presente; 1. Evaluar si la presión de calle doblega al gobierno a ceder; 2. ¿Qué va a decidir el C.N.E. con el tema de convocatoria a elecciones y validación de los partidos?; 3. ¿Si la Asamblea Nacional logra restablecer sus funciones, qué hará?; 4. ¿Qué pasará si en medio de la crisis se abre un camino para retomar una mesa de negociación sin dejar la agenda de calle?; 5. ¿Cuál es la posición de la Iglesia?; 6. ¿Qué se va a lograr con la presión internacional?.

Teniendo en cuenta que el escenario político está envuelto en un contexto que se divide en dos grandes polos, se requiere unificar una estrategia que permita capitalizar el descontento, porque aunque ha incrementado el rechazo a la MUD, al ser medido el comportamiento en una elección, se radicaliza y prefieren votar en favor de la MUD que del gobierno. Es importante resaltar en este punto los comentarios que voceros de la oposición han hecho eco, al señalar que en una posible división de los candidatos de la oposición en unas elecciones se puedan obtener un primer y un segundo lugar para la misma MUD; esto sería posible (de seguir la tendencia de rechazo al gobierno) en una futura elección presidencial; pero en las regiones se dificulta porque los liderazgos regionales están divididos dentro de la oposición. Es por ello, que como refiere Joseph Napolitan “Hay que asegurarse de que el mensaje sea claro y comprensible”, y así, solo así se podrá sumar voluntades.

articulosjesuscastillo@gmail.com @castillomolleda

S.H. Jesús Castillo Molleda (Politólogo, Profesor, Emprendedor, Locutor)