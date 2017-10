José Luis Pirela: Alerta con el 15-O

Estamos a punto de la realización de las vencidas elecciones regionales que se celebraran este 15 O.

Hay un conjunto de variables endógenas y exógenas que conspiran contra la UNIDAD DEMOCRATICA y los resultados del domingo. En esta coyuntura existe la tentación de hacer pronósticos, conociendo lo que está ocurriendo en el país prefiero advertirlas a tiempo para evitar lamentaciones sobre la leche derramada o como decimos los zulianos: después de ojo sacado no vale santa lucia.

La campaña abstencionista desde diferentes sectores de la oposición, pone en peligro el triunfo en algunas entidades donde hay empates técnicos, si la maquinaria de la MUD no perfecciona las jugadas de rigor: movilización, evaluación a boca de urna y buenos testigos; frente a un oficialismo que no está rendido, jugando al ventajismo institucional y hasta a la violenciaen algunas regiones del país, con una estrategia desarrollada en forma sistemática. Todos los factores de la MUD y no solo el G4 deben profundizar la UNIDADy romper el triunfalismo que nos está haciendo daño en varias regiones de Venezuela.

Tengo la convicción de que ganaremos en la mayoría de las gobernaciones; Pero si no hay una rectificación de algunas conductas arrogantes, sectarias, egos desproporcionados, personalismos y grupalismos, se pone en peligro espacios que existiendo condiciones para ganarlos podrían verse afectados.Esa lectura del panorama electoral no es caprichosa, está fundamentada en cruces de encuestas serias y datos en lo más profundo de nuestra maltrecha nación.

La campaña de mentiras diseñadas por el gobierno poniendo en duda la firmeza de dirigentes y partidos al estilo del propagandista nazi han logrado lo suyo. Una mentira repetida 100 veces se hace verdad. Frente a este conjunto de preocupaciones me siento obligado a decir responsablemente: que no se trata solo de un intento de fraude del CNE,se suman errores, omisiones y disparates observados desde las primarias hasta ahora. El CNE es tramposo pero a esos delincuentes los derrotamos en forma clara en las parlamentarias y podemos hacerlo de nuevo.

El 15 O tenemos la oportunidad de derrotar a Maduro y sus cómplices en las regiones,quienes liquidaron el modelo federal descentralizado contemplado en la Constitución. Esta elecciones sirven para enviar una señal a la comunidad internacional ratificando que los demócratas somos mayoría.

Las abstención cae como anillo al dedo en la estrategia del cogollo rojo, es ponérsela fácil al gobierno, el domingo 15 se desarrolla un evento en el cual confrontan la mayoría democrática vs la dictadura de Maduro, es un combate de votos; los manguariadores que se queden en su casa para no ir a votar están ayudando al PSUV quieran o no.

La defensa de lademocracia y la libertad se ejerce con el VOTO CASTIGO a la narcotiranía corrupta y hambreadora. Es tiempo de avanzar hacia nuestra hora estelar como Nación. Si no votamos perdemos y si votamos ganaremos por avalancha. PA´LANTE VENEZUELA.

Dip. a la A.N por San Francisco – Zulia.

@joseluispirelar