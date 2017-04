José Luis Pirela: Ni tan santa

Estas líneas las escribo en la antesala de una semana santa signada por una ruptura del hilo constitucional o proceso continuado de objetivos totalitarios. La semana mayor es siempre una manifestación profunda de fe en el encuentro con cristo, son la oración y la reflexión su mayor tradición, a esta se agrega preparar a nuestras familias para una etapa de lucha muy clave.

Los últimos días han sido muy movidos, la posición de la Fiscal LUISA ORTEGA DIAZ, cuestionando la cosa esa del TSJ, la reivindico en la sociedad venezolana y en la comunidad de naciones del mundo, este deslinde es importante, necesario pero no suficiente, está obligada a pasar de la retórica a la acción para enaltecer su juramento de cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la república.

La posición de la fiscal, la coloca en la obligación de actuar como corresponde o sucumbir a las presiones de la cúpula roja, ante lo cual Dios y la patria le demandaran con contundencia, esto es válido también para las fuerzas armadas en las cuales hay más reservas morales de los que muchos imaginan, no se pueden confundir a un grupito de generales ladrones con la mayoría.

Vivimos una hora de definiciones estelares el martes caracas dio un paso al frente, la participación fue masiva, el uso desproporcionado de la fuerza policial, impido una marcha normal pero no pudo cercenar el impacto de la resistencia ciudadana que puso a vibrar el área metropolitana. El gobierno fue brutal manifestantes presos y heridos, parlamentarios hostigados y perseguidos con gases letales, propaganda oficiosa para manipular desde los medios del Estado la canallada contra varios dirigentes, Roberto Henríquez, Osvaldo Álvarez Paz, Julio Borges, entre otros, junto a la detención de la Abog. Ana Teressa Argotti, civilista del bufete de que defiende a Leopoldo López, acusándola de infamias, sembrándole cuanto se les ocurrió para justificar, esta inmensa cobardía contra una mujer venezolana, la señalan de falsificarle un pasaporte a Luis Florido.

Los represivos del gobierno hacen todo lo posible para parecerse a Pedro Estrada de la seguridad nacional, pero hasta en eso son piratas. Mientras más reprimen más gente sale a la calle, todo el país está dispuesto a ganarse el cambio en la calle.

La A.N dio su debate, aprobó el acuerdo de rechazo a la ruptura del orden constitucional y también se dio la activación del procedimiento para destituir a los magistrados sedicentes y golpistas de la sala constitucional del TSJ. En esta sesión reapareció la bancada oficialista para amenazarnos sino cumplimos la calificación del Consejo Moral Republicano, el cinismo no tiene límites.

El cálculo oficialista de que la semana santa va a enfriar la calle, es equivocado, el martes 18 un grupo de parlamentarios retomamos la calle junto a los diputados de Amazonas, iremos al TSJ a exigir la sentencia en espera, de hace más de un año, aquí nadie se rinde.

DIP. A.N POR SAN FRANCISCO-ZULIA.