José Pons: La transmutación fatal de bizarro a miserable – @joseponsb

By Redaccion BD

El hambre toca los rostros del venezolano, tras las calles propagadas de esta; no vemos más lo que en otrora eran sonrisas y caras rozagantes colmadas de salud y alegrías, acompañadas por supuesto, de las preocupaciones del día y el quehacer diario en temas de comida, compras, y diligencias que daban respuestas a las exigencias de cada quien en su hogar. Hoy entre el antagonismo del hambre y la opulencia desbordada de un satélite espacial, recorre en el país las miserias que despiertan las necesidades básicas de la gente.

Es así que de un país bizarro y gris cuyos medios de comunicación oficiales venden con musiquita y cantos la supuesta alegría revolucionaria; los de “abajo”, los descamisados, los que no tienen voz alguna que hablen de sus desventuras se multiplican a “granel” en estas, nuestras calles. Un gobierno Nacional acompañados por gobernadores cómplices y oportunistas de estas desventuras se manejan mas como forajidos que solo buscan de favores millonarios en la comparsa de ese mundo atiborrado de miserables escenarios.

No sabemos y menos comprendemos que en una Psiquis normal, sana y balanceada de alegrías y realidades pueda entenderse tal comportamiento gubernamental, que no sea en la historia política de los regímenes de izquierda bestial. Jugar en el marco de la sumisión, con el hambre y la enfermedad acicalada con la persecución y el terror de un Estado, decidido a permanecer al mismo estilo de los Castros en Cuba, en el poder político de un País en quiebra.

Hambre, hambre y más hambre, es nuestra realidad. La “soberanía tecnológica” y la entrega a pedazos de nuestras riquezas son las prácticas que muestran los senderos de esta mal llamada revolución de “Paz y Amor”. Por un lado va el discurso y muy alejada de este, las realidades que muestras los cataduras de huesos y piel avinagrada de nuestra gente.

A los gobernadores triunfadores de este 15 de Octubre y que con tanto vigor logran hacer sus campañas electorales, deberán de entender que el camino no se les pinta fácil. Entre discursos hostiles y la ANC que busca legitimarse sea como sea; ofrecen los brochazos que indican que lo peor no ha pasado, sino, recién iniciara el lunes 16 del mes de octubre. He allí que tener las estrategias, “No Tradicionales” deberán estar prestas para lograr llegarle a nuestro pueblo, desde las grandes ciudades hasta los rincones más alejados de las regiones.

La amplia base social de participación y protagonismo en las nuevas administraciones regionales deberá ser la garantía de seguridad que ni las leyes hoy en día ofrecen. Con esto no nos referimos únicamente al 8% o 9% que representan los partidos políticos. Si no, a las acciones y programas que vayan dirigidas a favorecer al conjunto de ciudadanos que buscan un cambio profundo en el accionar, y la ruptura con las prácticas tradicionales de gobernar del oficialismo y de la oposición, de las cuales estamos como pueblo hastiados.

Dr. José Pons B/@joseponsb/ Teoría del estado Psicosocial Latinoamericano.