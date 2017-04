“La marcha del silencio”: La oposición sale a la calle por los caídos

By redaccionbd

La oposición venezolana promete continuar con las jornadas de calle y para hoy han anunciado la llamada “marcha del silencio”, con la que recordará a las personas que han fallecido en hechos de protesta desde el 1 de abril en todo el territorio nacional.

Mientras el chavismo convocó a una gran jornada de construcción de las instituciones, comercios y demás infraestructura destruida en los hechos violentos. El anuncio lo hizo ayer el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, esto con la intención de refaccionar las zonas afectadas en la ciudad de Caracas, en la actividad, este domingo, participarán las comunidades y los movimientos sociales. Del lado de la oposición, quien ha llevado la batuta de las convocatorias ha sido el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular, quien en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática convocó a movilizarse hasta la sede de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV), ubicada en Montalbán, en Caracas. Guevara ha dicho que la marcha será contra la represión y por los venezolanos caídos. “Todos este sábado nos movilizaremos por toda Caracas hasta llegar a la sede de la CEV de Montalbán, para pedir que reine la paz en Venezuela“. Asimismo, informó que para el lunes 24 de abril se realizará una manifestación en las principales arterias viales del país. “Para el trancazo o el Gran Plantón, ofreceremos mayores detalles el sábado. Que nadie se canse, nosotros somos muchos más que ellos. Seguiremos en resistencia hasta conseguir la victoria”, dijo. Señaló que la agenda de protesta continuará también en los lugares de residencia de todos los venezolanos. “Esta es una lucha larga, quien se cansa pierde, no es un eslogan sino una profecía. Vamos a ganar, la lucha sigue en la calle”, manifestó Guevara. En Barquisimeto, partirán desde la avenida Venezuela con Vargas hasta la Catedral, a partir de las 10:00 de la mañana. “Mañana nuevamente estaremos en la calle, en todo el país. Marcharemos de manera pacífica, en silencio, por los caídos. Marcharemos por la paz y por la justicia”, dijo el gobernador de Lara, Henri Falcón. El diputado a la Asamblea Nacional y coordinador regional de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, informó a este diario que para hoy los zulianos marcharán desde la Iglesia San José, en la avenida 15A con bulevar 5 de Julio, hasta la Iglesia Padre Claret, en la calle Doctor Portillo. “Vestidos de blanco y en silencio, sin sonido, caminaremos en homenaje a los caídos en las protestas”, señaló Guanipa. El conflicto político en Venezuela se intensificó desde el pasado 29 de marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) retiró la inmunidad de los diputados del Parlamento. Un día después, el Tribunal, que considera al Parlamento en desacato y nulas todas sus decisiones, asumió las facultades del Legislativo, lo que el presidente de la AN, Julio Borges, calificó como un “golpe de Estado”. El 6 de abril, entre crecientes tensiones, un joven de 19 años murió por un disparo en la cabeza durante una manifestación a las afueras de Caracas. El fallecido no participaba en la movilización, según el Gobierno. Un día después, Henrique Capriles, excandidato presidencial, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 15 años. Las protestas opositoras escalaron y cientos salieron a las calles en Caracas y otras ciudades el 19 de abril, en lo llamaron “la madre de todas las marchas”.