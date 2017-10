Laidy Gómez en Vladimir a la 1: “No creo que me prostituí al juramentarme ante la ANC pero no voy a polemizar”

La gobernadora del estado Táchira Laidy Gómez, señaló que haberse juramentado ante la ANC fue una decisión difícil que tenía que asumir y respondió que no iba a polemizar con aquellos que piensa que se prostituyó al aceptar juramentarse ante una ANC considerada fraudulenta, impuesta por el gobierno nacional para instalar su dictadura.

“Si considera que me prostituí me parece vulgar, pero no lo voy a polemizar”, respondió a la aseveración hecha por Juan Pablo Guanipa, único gobernante opositor que decidió no juramentarse ante la “prostituyente”.