Leopoldo Castillo habló del tweet sobre Leopoldo López

By redaccionbd

El periodista Leopoldo Castillo ofreció este martes su primera declaración, luego de haber publicado un tuit en el que informaba a los ciudadanos que el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, se encontraba en un grave estado de salud el pasado 3 de mayo.

De acuerdo a la información suministrada por el portal digital de diario Tal Cual, Castillo fue entrevistado por el locutor venezolano Luis Chataing.

“En principio me siento muy contento de que el tocayo esté en buen estado físico de acuerdo a las declaraciones de Lilian y su mamá. La información me la suministran a mí en horas de la tarde, es una fuente que nunca me ha fallado”, señaló Castillo.

Destacó que pidió reconfirmación de la información, para luego comunicarse con la familia de Leopoldo López.

“Él me llamo y me dijo: yo estaba seguro que era Leopoldo, bueno pero te echaste un pelón. Esta persona en otras oportunidades me ha dado informaciones que han resultado”, expresó.

Castillo aseguró que es amigo de la madre de Leopoldo y le pidió a David Smolansky, alcalde del municipio El Hatillo, darle apoyo a la familia.

Con información de Tal Cual