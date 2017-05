Leopoldo López: La dictadura jamás logrará quebrar mi voluntad

El dirigente opositor preso en Ramo Verde, Leopoldo López, pidió a los venezolanos “no parar” con las jornadas de protesta hasta conseguir “la libertad”.“La dictadura jamás logrará quebrar mi voluntad ni obtener mi obediencia, y con ese mismo espíritu los venezolanos se mantendrán en resistencia”, dice uno de los mensajes de López compartidos en Twitter por su esposa.

El dirigente opositor agradeció “a todo el pueblo de Venezuela, a la Unidad democrática y a toda la comunidad internacional por toda la solidaridad y el apoyo”.

Además instó a los venezolanos a seguir con las manifestaciones de calle. “La salida está en la calle, en cada uno de nosotros. No se puede reprimir a todo el mundo todo el tiempo. Millones somos indetenibles”, sostuvo.

El líder de Voluntad Popular recordó que “las exigencias son muy claras: apertura canal humanitario, liberación presos políticos, respeto a la AN y elecciones generales este 2017”.

“Vamos. No podemos parar hasta lograr nuestra libertad. Sigo en la calle con ustedes, en mente y espíritu y de estar allí iría de primero”, destacó.

López también envió un mensaje a los soldados venezolanos. “Soldado venezolano: no cumplas las órdenes de reprimir al pueblo que te da una cúpula que solo quiere conservar el poder (…) La Constitución y el pueblo te protegerán si decides desobedecer órdenes ilegales e injustas”, aseguró.

Y remató: “Tengo 3 años en una cárcel militar con soldados y oficiales y sé que hoy la inmensa mayoría de ustedes está en contra de la dictadura”.