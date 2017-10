By biendateao

Lester Toledo: “Con Guanipa demostramos que el Zulia no se doblega”

Para el diputado venezolano la decisión de Juan Pablo Guanipa es un motivo de orgullo, porque en el Zulia “no bajamos la cabeza ante esta fraudulenta Constituyente ni ante nadie”.

Como una verdadera demostración de dignidad y gallardía consideró Lester Toledo, diputado venezolano hoy en exilio forzoso, la decisión tomada por Juan Pablo Guanipa, gobernador electo del Zulia de negarse a prestar juramento frente a la Asamblea Nacional Constituyente.

En trasmisión por sus redes sociales efectuada la noche de este lunes, Toledo felicitó al mandatario regional por la polémica decisión.

“Hoy es un día de sentirse orgulloso de ser zuliano y es que nuestro gobernador electo Juan Pablo Guanipa, junto a esta alianza de partidos y al pueblo del Zulia hizo pública la posición que, los zulianos de dignidad y de valores estábamos esperando. Demostró que el pueblo del Zulia no se arrodilla ante una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta”.

Para el dirigente nacional de Voluntad Popular, la acción de Juan Pablo Guanipa es una ratificación de lo que el pueblo zuliano ya había expresado en las urnas electorales en tres ocasiones.

“El Zulia hablo tres veces y dijo claramente que no reconocería esta Constituyente, lo hizo el 16 de julio, cuando más de siete millones de venezolanos y miles de zulianos votaron para que rechazáramos y desconociéramos a la Constituyente fraudulenta. Luego tuvo la oportunidad de decidir entre dos liderazgos distintos, cuando fue a primarias y escogió a Juan Pablo Guanipa, un liderazgo renovador e irreverente que, como nosotros, lucha por los principios”.

Añadió una tercera ocasión, el 15 de octubre, fecha en la cual se logró derrotar a Arias Cárdenas. Para el diputado Toledo en esta última elección el juego cambió.

“El camino electoral, tal como lo veníamos concibiendo, la dictadura decidió cerrarlo, sacando a golpes a nuestros testigos, no permitiendo las sustituciones, impidiendo que hubiera una sola tarjeta, reubicando a más de 700 mil electores en menos de 48 horas, cambiando todas las condiciones, y a pesar del fraude electoral, en el Zulia no pudieron revertir los resultados, porque fue tanta la paliza que le dimos con Guanipa que tuvieron que reconocer su triunfo”.

Cambio Nacional

Toledo anunció, en nombre de Voluntad Popular, que no participaran en venideras elecciones municipales mientras no cambien las condiciones electorales. Señaló que “esta lucha no es por un cargo y Juan Pablo lo demostró. Es una lucha por el cambio nacional”.

La lucha que viene, añadió, es para remover a Nicolás Maduro, es para luchar contra el hambre, para que lleguen las medicinas, para luchar por los derechos humanos, para que se abra un canal humanitario, es por alcanzar condiciones electorales. “Y cuando tengamos condiciones electorales nos vamos a presentar miles de líderes para rescatar esos municipios y gobernaciones”

“Hoy somos un equipo luchando para sacar a Nicolás Maduro. Aunque algunos lo duden, con el trabajo que estamos haciendo, este señor esta cada día más lejos de seguir gobernando Venezuela y para eso estamos trabajando, en equipo con los zulianos en la calle defendiendo sus derechos, en equipo trabajando por los que más sufren por no tener alimentos ni medicinas, y en equipo con la comunidad internacional. En el mundo la dictadura cada día está más cercada, los mandatarios de otros países están más claros que en Venezuela no hay democracia y que tienen que hacer algo al respecto”.

Firmaron su salida

Al referir a los gobernadores de oposición que la tarde de este lunes decidieron tomar la vía contraria a Guanipa, al juramentarse ante la presidenta de la ANC, Toledo expresó: “Lamento muchísimo que algunos señores de Acción Democrática se hayan puesto al margen de la Unidad, que algunos gobernadores, privilegiando sus cargos y creyendo que van a ejercer libremente en dictadura, hayan puesto hoy esa firma reconociendo la Constituyente, que es a su vez la firma de su salida de la Unidad Democrática”.

Para finalizar el diputado Lester Toledo expresó sus felicitaciones a Juan Pablo Guanipa y ratificó su compromiso, en nombre de Voluntad Popular de seguir luchando en equipo para defender la voluntad de los zulianos.

“Juntos defenderemos al Zulia, y emprenderemos la lucha por la recomposición de la Unidad, todo nuestro respaldo a Guanipa y a la sociedad civil. Juntos, Primero Justicia, Voluntad Popular, María Corina Machado, Antonio Ledezma y todos los partidos que se quieran sumar, vamos a trazar la ruta para la recuperación de nuestra democracia”.