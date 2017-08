Lucena: Ordenamos a la Junta Nacional Electoral la reprogramación de elecciones regionales

Tibisay Lucena, rectora principal del Consejo Nacional Electoral, señaló este sábado 12 de agosto que ya se le ordenó a la Junta Nacional Electoral que inicie la repromagración de las elecciones regionales para el mes de octubre, tal como lo decretó la Asamblea Nacional Constituyente. Las elecciones estaban pautadas originalmente para el 10 de diciembre.

“Inmediatamente de haber sido tomada la decisión de reprogramar las elecciones regionales, comenzamos a revisar nuestras posibilidades para cumplir con las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Hemos estado trabajando para iniciar esta reprogramación y el Consejo Nacional Electoral le ordenó a la Junta Nacional Electoral que, a la brevedad posible, presente esta repromagración con la fecha para el mes de octubre”.

Anunció los lapsos a cumplir previo a la elección, con las nuevas fechas “Los lapsos que han de cumplirse a partir de mañana domingo son los lapsos de postulaciones: presentación de postulaciones domingo 13 y lunes 14 en las juntas regionales correspondientes. La admisión y rechazo desde domingo 13 a martes 15, recaudos lunes 14 y martes 15, posición de boleta el 17 de agosto a nivel nacional y a nivel regional se hará el día 18 de agosto, estos son los lapsos perentorios que deben ser cumplidos a partir de mañana para cumplir el cronograma de la elección para el mes de octubre tal como lo estableció el decreto de la ANC”.

“Para el 16 de agosto será la auditoria del registro electoral, más de 18 millones de electores inscritos, allí no está el registro del Distrito Capital”.

Ofreció cifras sobre los candidatos inscritos “Queremos informar que hemos tenido, en relación a la elección de gobernadores, tenemos un total de 1276 inscritos en el Sistema Automatizado de Postulaciones. Aparte de los 1.276, por iniciativa propia tenemos 523 inscritos, esto es el efecto constituyente porque nos sorprendimos de la cantidad de personas que, por iniciativa propia, se inscribieron”.

"Para ser candidato se requiere ser venezolano por nacimiento o naturalización con residencia no menos de 15 años, ser mayor de 25 años, no estar sujeto a inhabilitación política, no podrán optar quienes hayan sido condenados por delitos en sus funciones, solo los venezolanos podrán postularse a los cargos en los estados fronterizos".