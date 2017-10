Luisa Ortega Díaz reveló pruebas de sobornos de Odebrecht aceptados por Nicolás Maduro

Una declaración del presidente de Odebrecht Venezuela revela que el mandatario Nicolás Maduro aceptó sobornos de 35 millones de dólares para la campaña electoral de 2013. Las pruebas las aporta la fiscal general destituida por el régimen, Luisa Ortega Díaz.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aceptó sobornos de 35 millones de dólares (29 millones de euros) para la campaña electoral de 2013 por parte de Odebrecht, la constructora brasileña que protagoniza el escándalo de corrupción más grande de Latinoamérica.

Luisa Ortega Díaz, la fiscal general destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, reveló las pruebas con un vídeo publicado en su página web. En él, Euzenando Acevedo, presidente de la filial venezolana de Odebrecht, admitía el soborno, tramitado por Américo Mata, supuesta mano derecha de Maduro. “Cuando el presidente (Hugo) Chávez estaba enfermo, el vicepresidente (Nicolás Maduro) iba visitar nuestras obras. Siempre iba acompañado de Américo Mata. Entonces este señor, Américo Mata, me buscó y acordó un encuentro conmigo. Nos reunimos varias veces y un día me pidió una contribución. Él me pidió una suma grande para la época. Nosotros teníamos una operación muy grande en Venezuela, yo acordé y acepté pagarle 50 millones de dólares durante la campaña. No, disculpe. Pidió 50 y yo acepté 35 millones”, dice Acevedo en su relato.