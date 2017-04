Madre de joven asesinada en Táchira desmiente a ministro Reverol: “Ella me dijo ‘mamá están disparando los colectivos’

La madre de Paola Andreína Ramírez, asesinada de una disparo en la cabeza en el estado Táchira, ofreció declaraciones para Ntn24 en donde desmintió las versiones oficiales sobre la muerte de su hija.

“Busco la verdadera justicia, no buscar culpables que no son. No creo que la persona detenida sea el culpable. Ella me dijo por teléfono asustada; ‘mamá están disparando los colectivos´que qué hacía y yo estaba aquí en Carpacho”, afirmó la progenitora de la joven de 23 años.

La madre de Ramírez explicó que su hija se encontraba acompañada por su novio al momento de que huían de los hombres armados, pero en un ataque de nervios, la joven salió corriendo y fue allí cuando recibió el impacto de bala.