Maduro asegura que Venezuela pagará compromisos internacionales

El presidente de la república, Nicolás Maduro, aseguró hoy que la nación petrolera cumplirá con el pago de sus compromisos internacionales, pese a la crisis y la sequía de dólares producto de los bajos precios del crudo, la principal fuente de ingresos del país.

“En las peores circunstancias en las que no ingresaba ni un dólar al país el año pasado, pagamos puntualmente todos nuestros compromisos, y les digo, tengo garantizados todos los recursos para pagar compromiso del 2017, y ya tengo los recursos para pagar los compromisos del 2018”, dijo.

La aseveración fue hecha en un acto gubernamental con empresarios y representantes del sector financiero público y privado en Caracas.

Maduro afirmó espera “buenas noticias” en los próximos meses con la entrada de ingresos para ampliar la caja, de la que “hemos tenido que pagar 64.000 millones de dólares en los últimos 24 meses” en deuda externa.

El mandatario ponderó el “exitoso” comienzo del sistema de subastas implementado por el Gobierno para la administración de las divisas, bajo su monopolio desde hace más de una década.

Exhortó a los empresarios a invertir el sistema puesto en marcha hace dos semanas porque “hace falta que los empresarios del país entren a jugar en el sistema”, apuntó.

Asimismo, defendió el proceso de conformación de una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una eventual nueva constitución, que fue convocado por él mismo hace más de un mes pese a las críticas de sectores opositores.

“Dicen que yo soy un dictador, alguno de ustedes lo creerán, lo respeto, dicen que aquí hay una dictadura porque no he permitido que aquí haya un golpe de Estado ni lo voy a permitir, porque no he permitido que un grupo de elementos enmascarado asalten el poder”, apostilló.

Desde hace 70 días Venezuela se ha visto sacudida por una ola de manifestaciones, a favor y en contra de Maduro, que en algunos casos han desencadenado hechos violentos que saldan con 67 víctimas mortales y más de un millar de heridos, según datos de la Fiscalía venezolana