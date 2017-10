Maduro: Conversé personalmente con gobernadores adecos

El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó este lunes una reunión con los recién electos gobernadores, encuentro al que no asistieron los cuatro gobernadores de Acción Democrática que hace unas horas se subordinaron ante la Asamblea Nacional Constituyente.

Luego que el Primer Mandatario le diera la bienvenida al Palacio de Miraflores a los 18 gobernadores oficialistas, anunció que más temprano sostuvo una conversación con los gobernadores adecos.

““El día de hoy los gobernadores electos por la oposición han prestado juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente, tengo el acta firmada por Delcy y los cuatro gobernadores. Conversé personalmente con estos gobernadores, uno por uno. Tengo información sobre el tema, pero lo diré más adelante, atención”, dijo Maduro al respecto.

Tiempo después que avanzara la cadena nacional por radio y TV, el Presidente retomó este tema y corrigió que la conversación con los gobernadores de Acción Democrática no fue personal sino vía telefónica. Señaló que espera pronto sostener un encuentro cara a cara con cada uno de ellos.

“He conversado telefónicamente con cada uno de estos gobernadores para reconocerlos y además para ofrecerles mis dos manos para el trabajo. Muy pronto me voy a reunir personalmente con estos cuatro gobernadores de oposición”, dijo Maduro.

Pidió al vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami, que coordinara el encuentro y delegara el trabajo con estos goberandores.

“Voy a firmar para todas las gobernaciones del país recursos extraordinarios, de la recaudación de impuestos del Seniat, por el monto de 471.903 millones de bolívares, para todos los estados y municipios del país”, dijo desde el Palacio de Miraflores”.

Maduro nombró al exgobernador Francisco Arias Cárdenas, como presidente de la Corporación de Desarrollo del Zulia (CorpoZulia).

“Le he pedido que asuma la presidencia de Corpozulia, la Corporación de Desarrollo del Zulia, con su fuerza de trabajo, no deje al Zulia solo”, dijo.

“Yo quisiera reunirme con ellos mañana mismo para poner las reglas del juego sobre la mesa. Les dije (por telefóno) ustedes ganaron con sus ideas y proyectos, nosotros con la revolución. Yo no voy a lograr que ustedes se vuelvan bolivariano y ustedes no van a lograr que yo me meta a adeco o sea seguidor de Julio Borges, ¡Dios me salve!. Pero si hubo una mayoría en esos estados, lo respeto. Vamos a trabajar”, sostuvo Maduro.