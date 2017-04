Maduro dice que Magistrados del TSJ no serán sustituidos

El presidente Nicolás Maduro afirmó de manera tajante este miércoles, durante la movilización del chavismo en la avenida Bolívar, que no habrá proceso de destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), citando un presunto pronunciamiento oficial del Presidente del Poder Ciudadano.

“Engañaron nuevamente a su gente (…) Ellos no podían ni pueden destituir a ningún magistrado; primero porque no tienen las dos terceras partes, segundo porque están en desacato constitucional y lo más importante, porque no hay razones jurídicas para que el Poder Ciudadano inicie un proceso y califique a los magistrados y solicite a la Asamblea Nacional su destitución, no hay razones”, manifestó Maduro.

Seguidamente, el Primer Mandatario Nacional indicó que el Presidente del Poder Ciudadano emitió un pronunciamiento oficial y que Julio Borges lo sabía.

“No hay motivos y por lo tanto no hay proceso de destitución de los magistrados del TSJ y punto; caso cerrado”.

lapatilla.com