Maduro insiste que gobernadores deben someterse a la constituyente y no a la Constitución

El presidente de la República, Nicolás Maduro, ratificó este miércoles que todos los gobernadores que resulten electos este domingo 15 de octubre deberán subordinarse y juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Maduro señaló, durante un contacto telefónico en el programa Con el Mazo Dando, que no habrá ningún mandatario regional que no asista a las instalaciones del Palacio Federal Legislativo porque, a su juicio, el que no lo haga no podrá ejercer sus funciones.

“La Constituyente decidió que los gobernadores electos, para poder cumplir con su cargo, tendrán que subordinarse”, expresó.

El jefe de Estado aseguró que gracias al proceso de diálogo, que se desarrolló en el año 2015, logró que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) inscribieran sus candidatos para las regionales “y así lo hicieron”.

“Estas elecciones son una oportunidad de oro para consolidar la paz que prometimos y logramos. Dijimos que con la constituyente iba a llegar y llegó”, dijo.

El mandatario resaltó que todos aquellos que asistan a sus distintos centros de votación durante los comicios, estarán votando y validando la ANC “porque ella fue quien la convocó” y expresó que habrá una “gran sorpresa”.