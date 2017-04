Maduro: No es “tiempo de traición” sino de “lealtad”

El presidente de la República, Nicolás Maduro reiteró este lunes que luego de su antecesor, Hugo Chávez, ha sido el mandatario nacional más atacado. Aseguró que pese a esto no han logrado intimidarlo.

“No me han intimidado, ni me intimidarán jamás, que lo sepan aquellos (…) No es tiempo de traición, que cada quien se defina, si está con la patria o en contra de ella, no es tiempo de traición es tiempo de lealtad “, dijo el mandatario nacional.

Maduro pidió al pueblo venezolano salir a las calles y “tomar el poder total”, en caso de que la oposición imponga alguna forma de golpe de Estado.

“Si algún día ustedes amanecen con noticias de que la ultraderecha ha pretendido imponer alguna forma de golpe de Estado, salgan como el 13 ha tomar el poder total de la República, no lo duden ni un segundo”, enfatizó.

Reiteró que la oposición no tiene ningún proyecto político,. A su juicio, solo le están “haciendo el juego al imperio”.

El presidente también anunció la aprobación de los planes de expansión de la Milicia Nacional Bolivariana a 500.000 milicianos este año, así como el suministro de los equipos necesarios, a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

“Un fusil para cada miliciano, están aprobados los recursos (…) En la logística, para articular las ZODI y las REDI. Para que estén los milicianos de los campos, de las universidades, de la clase obrera; para conseguir un sistema organizado de logística, garantizar su despliegue permanente, su habilidad para manejar el sistema de armas, para defender su barrio, su estado, las costas, los ríos, la selva y las ciudades. Todo este territorio tiene que ser inexpugnable contra la agresión antiimperialista”, sostuvo.

Maduro agradeció las declaraciones del ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, quien negó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) incurra en actos de represión contra la población venezolana.

El presidente encabeza este lunes el acto con motivo del séptimo aniversario de la Milicia Nacional Bolivariana. La actividad se desarrolla en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

Información en desarrollo…

El Nacional