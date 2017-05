Miguel Bosé exige la paz en Venezuela

By redaccionbd

Miguel Bosé participó el pasado 26 de abril en la Conferencia Billboard de la Música Latina, en Miami (EE UU), y aunque habló de música dedicó una parte de su discurso a su labor como activista. El tema: Venezuela. Si en ese momento condenó la situación política del país sudamericano, ahora ha compartido una imagen en su cuenta de Twitter, con más de 2,26 millones de seguidores, e Instagram (177.000 seguidores) en la que se le ve con una camisa negra, el semblante serio y un cartel en la mano que dice: “#PazEnVenezuela”. Junto a la imagen, el siguiente mensaje: “Esto tiene que para ya”.

El cantante, de 61 años, es consciente de la influencia que las estrellas tienen en la sociedad. “La actitud del artista es muy importante porque somos referencia para mucha gente”, decía hace unas semanas en la Conferencia de Billboard, donde también añadió que para él “la desidia de los Estados y los gobiernos ante el dolor de Venezuela, ya es imperdonable”.

Días antes de esa intervención, Bosé ya se había manifestado en Twitter. El 20 de abril, junto con unas imágenes de las protestas que se viven desde hace semanas en el país, escribió: “Mi apoyo total al pueblo de Venezuela y su derecho a la Democracia #20VzlaResisteEnLaCalle”. Ese mensaje logró más de 11.000 retuits y 10.000 me gusta.

El interés del intérprete de Amante bandido por Venezuela no es nada nuevo. En 2007, durante una entrevista a un canal chileno, el artista dijo que no pensaba cantar en Venezuela si ganaba las elecciones Hugo Chávez. “Sabemos que sus fórmulas no son fórmulas muy democráticas. Nunca ha habido tan pocas posibilidades de expresión en los medios públicos. Nunca ha habido tantos periodistas arrestados en las cárceles”, aseguraba Bosé en aquel entonces.

Como él, otros artistas se han solidarizado con la oposición venezolana. Alejandro Sanz utilizó todas sus redes sociales —Facebook, Twitter, Instagram— para denunciar al Gobierno de Nicolás Maduro. “La sangre de Carlos José Moreno (17 años) está en tus manos Maduro. Cobarde”, escribió el cantante madrileño en sus redes sociales en un mensaje que acompañaba la trágica imagen del cuerpo de un joven que yace sin vida en Caracas. Franco de Vita, Carlos Baute, Olga Tañón y Alicia Machado también han criticado públicamente al presidente venezolano.

Por su parte, el director venezolano de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles Gustavo Dudamel le dedicó su actuación a un joven violinista de 17 años(Armando Cañizales) que durante las protestas en contra del Gobierno perdió la vida. Dudamel dijo que la violencia en Venezuela es inaceptable. “Tocamos por todos nuestros niños, para construir un futuro mejor para ellos con paz y amor”. La audiencia se levantó y le ovacionó.